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रिक्शे, ठेले वाले और मजदूरों के पैन पर खोली फर्जी फर्म, 2.5 करोड़ की जीएसटी चोरी करने वाला अरेस्ट

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी की राजधानी लखनऊ में 2.5 करोड़ की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। जालसाज गिरफ्तार कर लिया गया है। जालसाज ने रिक्शे, ठेले वाले और मजदूरों के पैन पर फर्जी फर्म खोल रखी थी।

रिक्शे, ठेले वाले और मजदूरों के पैन पर खोली फर्जी फर्म, 2.5 करोड़ की जीएसटी चोरी करने वाला अरेस्ट

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जीएसटी चोरी का एक बड़ा मामला पकड़ा गया है। यहां रिक्शा, ठेला चलाने और दिहाड़ी मजदूरों के नाम के आधार, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेजों को इस्तेमाल कर फर्जी फर्मे खोली गई। इसके बाद जालसाज ने खेल शुरू किया। हालांकि जालसाज पकड़ा लिया है। 2.5 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी कर सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाने वाले जालसाज बुद्धि प्रकाश अवस्थी को क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान कई खुलासे भी हुए हैं। जालसाज ने फर्जीवाड़े में जालसाज ने 255 मोबाइल नंबरों का प्रयोग किया। इनमे से 107 नंबरों पर विभिन्न कंपनियों और फर्मों का पंजीकरण कराया था।

अपर पुलिस उपायुक्त अपराध किरन यादव के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी बुद्धी प्रकाश सीतापुर जनपद के रेउसा कलीमपुर का रहने वाला है। सहायक आयुक्त राज्य कर अधिकारी खंड-16 अभिमन्यु पाठक ने इटौंजा थाने में 27 अगस्त 20205 को जीएसटी चोरी का एक मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा अल्तमश ट्रेडर्स फर्म के मालिक जहीर अहमद के खिलाफ हुआ था। उनके किराएनामे का इस्तेमाल कर जीएसटी चोरी की गई थी। मामले की विवेचना इटौंजा थाने से की जा रही थी। तफ्तीश में बुद्धिप्रकाश के बारे में पता चला।

ऐसे करता था खेल

तफ्तीश में सर्विलिांस टीम को भी लगाया गया था। सर्विलांस टीम ने तमाम संदिग्ध नंबरों को ट्रेस किया। उसमें से 255 नंबर मिले। इन नंबरों में 107 ऐसे थे जिनका प्रयोग विभिन्न फर्मों और कंपनियों के पंजीकरण में किया गया था। बुद्धि प्रकाश ठेले, आटो, ई-रिक्शा चालक और दिहाड़ी मजदूरों को प्रलोभन देकर उनके आधार, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाते आदि लेता था। उसके बाद फर्जी करायानामा बनाता था। उसके बाद इन फर्मों का रजिस्ट्रेशन कराता था। फर्मों का रजिस्ट्रेशन कराकर फर्जी इनवायस बनाकर ऑनलाइन आईटीसी जनरेट की जाती थी। इसके बाद जीएसटी चोरी करते थे। अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों के बारे में ब्योरा जुटाया जा रहा है। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।

चार फर्मों के नाम पर चोरी, किराए पर ली थी चार दुकाने :

एडीसीपी ने बताया कि जालसाज ने अल्तमस ट्रेडर्स, कुमार टेडर्स, सुप्रीम इंटरप्राइजेज और सनलाइट इंटरप्राइजेज के नाम से फर्म बनाकर जीएसटी चोरी की। अल्तमस ट्रेडर्स के पंजाब नेशनल बैंक खाते से 2.55 करोड़ रुपये के ट्रांजेक्सन की पुष्टि हुई। इन बैंक खातों को फ्रीज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

बरामदगी :

जालसाज के पास से सात डेबिट कार्ड, छह मोबाइल फोन, एक चेकबुक और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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