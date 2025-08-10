fake documents racket running under the guise of jan seva kendra busted operator arrested partner absconded जनसेवा केंद्र की आड़ में चल रहे फर्जी दस्तावेजों के धंधे का भंडाफोड़, संचालक गिरफ्तार; साथी हुआ फरार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsfake documents racket running under the guise of jan seva kendra busted operator arrested partner absconded

जनसेवा केंद्र की आड़ में चल रहे फर्जी दस्तावेजों के धंधे का भंडाफोड़, संचालक गिरफ्तार; साथी हुआ फरार

दोनों आरोपी दुकान का शटर आधा गिराकर फर्जी आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, प्रधान मंत्री जन आयोग नियोजना कार्ड, ई- श्रम कार्ड आदि बनाते थे। इज्जतनगर इंस्पेक्टर ने बताया कि शुक्रवार शाम सूचना मिली कि खजुरिया घाट गांव में इंटरनेट कैफे और जनसेवा केंद्र की आड़ में दो व्यक्ति फर्जी दस्तावेज बनाते हैं।

Ajay Singh मुख्य संवाददाता, बरेलीSun, 10 Aug 2025 02:31 PM
share Share
Follow Us on
जनसेवा केंद्र की आड़ में चल रहे फर्जी दस्तावेजों के धंधे का भंडाफोड़, संचालक गिरफ्तार; साथी हुआ फरार

बरेली के इज्जतनगर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जनसेवा केंद्र और इंटरनेट कैफे की आड़ में संचालित फर्जी दस्तावेज बनाने के धंधे का भंडाफोड़ किया है। गिरफ्तार आरोपी अपने साथी की मदद से आधार, आयुष्मान, ई श्रम जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाता था। उसके कब्जे से तमाम फर्जी दस्तावेज और उन्हें बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं।

इज्जतनगर इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार शाम सूचना मिली कि खजुरिया घाट गांव में इंटरनेट कैफे और जनसेवा केंद्र की आड़ में दो व्यक्ति फर्जी दस्तावेज बनाते हैं। इस पर टीम के साथ वहां दबिश देकर खजुरिया घाट निवासी सुमित शर्मा को गिरफ्तार किया गया। गांव में ही रहने वाला उसका साथी जगमोहन पुलिस देखकर मौके से फरार हो गया। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी दुकान का शटर आधा गिराकर फर्जी आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, प्रधान मंत्री जन आयोग नियोजना कार्ड, ई- श्रम कार्ड आदि बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:बिना बाप की बेटी की अधेड़ से करा दी शादी, मौसी ने किया विरोध तो दबंगों ने पीटा

साथ ही एयरटेल और वोडाफोन के सिम कार्ड भी बेचते हैं। मौके से 26 आधार कार्ड, आठ आयुष्मान कार्ड, 25 एयरटेल सिम कार्ड, सात वोडाफोन सिम कार्ड, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैमिनेशन मशीन, फिंगर प्रिंट डिवाइस, दो पैकेट हार्ड पेपर, दो पैन कार्ड, एक पीएम सीएचसी कार्ड, एक ड्राइविंग लाईसेन्स, नौ प्रधानमंत्री जनआयोग नियोजना कार्ड और 19820 रुपये बरामद किए गए। दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सुमित शर्मा को शनिवार को जेल भेज दिया गया है। उसके साथ जगमोहन की तलाश की जा रही है।

रिचार्ज कर वेबसाइट से बनाते थे फर्जी दस्तावेज

पूछताछ में सामने आया कि फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए वे ऑनलाइन वेबसाइड (https://printscard.in) का उपयोग करते थे। इस वेबसाइट पर संबंधित व्यक्ति की जानकारी भरने के बाद फर्जी आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, प्रधान मंत्री जन आयोग नियोजना कार्ड, ई- श्रम कार्ड आदि बनाते थे। आरोपी सुमित ने बताया कि इस वेबसाइट को ऑनलाइन रिचार्ज करना पड़ता है और उससे संख्या के आधार पर फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं।

ये भी पढ़ें:ताले काटे, सोना निकाला, फिर अपने ताले लगा गए चोर; गोल्ड रिफाइनरी में हुई चोरी

कई जिलों में धंधा, दस्तावेज के हिसाब से कीमत

पुलिस की जांच में मौके से बड़ी तादात में फर्जी दस्तावेज और कंप्यूटर में तमाम दस्तावेज सुरक्षित मिले। पुलिस ने जब इन दस्तावेजों की जांच की तो वे शाहजहांपुर, बदायूं और बरेली जनपद से संबंधित निकले। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने इन सभी जिलों में अपना जाल फैला रखा था, जिससे वे लोग फर्जी दस्तावेज बनवाने यहां पहुंचते थे। दस्तावेज और व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से कीमत तय होती थी। इसके बदले आरोपी दो हजार से लेकर दस हजार रुपये तक वसूलते थे।

UP Top News Up News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |