आईबी का अफसर बताकर अधिकारियों पर रौब गांठता था फर्जी डिप्टी कमिश्नर, एसटीएफ ने किया गिरफ्तार

संक्षेप: बिजनौर में इंटेलिजेंस ब्यूरो का डिप्टी कमिश्नर बताकर अधिकारियों पर रौब गालिब करने वाले एक व्यक्ति को मेरठ एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनोज कुमार निवासी ग्राम त्रिलोकवाला, थाना नगीना के रूप में हुई है।

यूपी के बिजनौर में इंटेलिजेंस ब्यूरो का डिप्टी कमिश्नर बताकर अधिकारियों पर रौब गालिब करने वाले एक व्यक्ति को मेरठ एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनोज कुमार निवासी ग्राम त्रिलोकवाला, थाना नगीना के रूप में हुई है। आरोपी नगीना मार्ग स्थित गुलमोहर रेस्टोरेंट के पास पांच वर्षों से किराए पर रह रहा था। शासन से मिले इनपुट पर एसटीएफ ने यह कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि आरोपी लगातार खुद को आईबी का अफसर बताकर अधिकारियों पर दबाव बनाता था।

मेरठ एसटीएफ की टीम ने इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार के नेतृत्व में धामपुर पहुंचकर उसे हिरासत में लिया। 24 दिसंबर को आरोपी मनोज की पत्नी अपर्णा की धामपुर ईदगाह के सामने सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मनोज खुद को आईबी का डिप्टी कमिश्नर बताकर अफसरों पर अनर्गल दबाव बनाने लगा। संदेह होने पर पूरे प्रकरण की जांच शुरू कराई गई। टीम ने सर्विलांस के जरिए आरोपी की गतिविधियों की निगरानी की। एसटीएफ ने आरोपी को शुक्रवार शाम गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की कॉल डिटेल की बारीकी से जांच की जा रही है।

पोस्ट ग्रेजुएट है आरोपी एसटीएफ ने बताया कि मनोज कुमार एमएससी पास है। उसकी बातचीत की शैली काफी प्रभावशाली है। वह लोगों के काम कराने का भरोसा दिलाकर अधिकारियों पर दबाव बनाता था। सरकारी कार्यालयों में खुद को आईबी अधिकारी बताकर वह अपने काम निकलवाने की कोशिश करता था। जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा था।