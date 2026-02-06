आईबी का अफसर बताकर अधिकारियों पर रौब गांठता था फर्जी डिप्टी कमिश्नर, एसटीएफ ने किया गिरफ्तार

Hindustan Hindi News
fake deputy commissioner who posed as an IB officer to intimidate officials has been arrested by STF
संक्षेप:

Feb 06, 2026 10:14 pm ISTDinesh Rathour धामपुर(बिजनौर)
यूपी के बिजनौर में इंटेलिजेंस ब्यूरो का डिप्टी कमिश्नर बताकर अधिकारियों पर रौब गालिब करने वाले एक व्यक्ति को मेरठ एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनोज कुमार निवासी ग्राम त्रिलोकवाला, थाना नगीना के रूप में हुई है। आरोपी नगीना मार्ग स्थित गुलमोहर रेस्टोरेंट के पास पांच वर्षों से किराए पर रह रहा था। शासन से मिले इनपुट पर एसटीएफ ने यह कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि आरोपी लगातार खुद को आईबी का अफसर बताकर अधिकारियों पर दबाव बनाता था।

मेरठ एसटीएफ की टीम ने इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार के नेतृत्व में धामपुर पहुंचकर उसे हिरासत में लिया। 24 दिसंबर को आरोपी मनोज की पत्नी अपर्णा की धामपुर ईदगाह के सामने सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मनोज खुद को आईबी का डिप्टी कमिश्नर बताकर अफसरों पर अनर्गल दबाव बनाने लगा। संदेह होने पर पूरे प्रकरण की जांच शुरू कराई गई। टीम ने सर्विलांस के जरिए आरोपी की गतिविधियों की निगरानी की। एसटीएफ ने आरोपी को शुक्रवार शाम गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की कॉल डिटेल की बारीकी से जांच की जा रही है।

पोस्ट ग्रेजुएट है आरोपी

एसटीएफ ने बताया कि मनोज कुमार एमएससी पास है। उसकी बातचीत की शैली काफी प्रभावशाली है। वह लोगों के काम कराने का भरोसा दिलाकर अधिकारियों पर दबाव बनाता था। सरकारी कार्यालयों में खुद को आईबी अधिकारी बताकर वह अपने काम निकलवाने की कोशिश करता था। जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा था।

दवाइयों का करता है कारोबार

मनोज गुलमोहर रेस्टोरेंट के पास स्थित गली में रिटायर्ड कानूनगो के मकान में किराए पर रहता था। दवाइयों का होलसेल कारोबार करता था। कई चिकित्सकों और मेडिकल स्टोर संचालकों से उसके संपर्क थे। प्रभाव बनाने के लिए चिकित्सकों से भी वह खुद को आईबी अधिकारी बताकर जान-पहचान बनाता था। धामपुर सीओ अभय कुमार पांडेय ने बताया, शासन से मिले इनपुट के आधार पर एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर मामले में जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

Bijnor News Up Latest News STF अन्य..
