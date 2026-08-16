Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फर्जी डिग्री केस: खातों में मिला 50 करोड़ से अधिक का लेनदेन, 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

By Ajay Singh
प्रमुख संवाददाता, कानपुर
Follow us on Google News
share

17 फरवरी को फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को जेल भेजा था। पुलिस ने यहां से नौ राज्यों के 14 विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा परिषद की 1000 से अधिक फर्जी मार्कशीट, डिग्रियां बरामद की थीं। पुलिस आयुक्त ने SIT गठित की तो 6 आरोपितों को जेल भेजा गया। जांच आगे बढ़ी तो एक और गैंग सामने आया।

fake degree case
खातों में मिला 50 करोड़ से अधिक का लेनदेन, 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

Fake Degree Case : फर्जी डिग्री मामले में पिछले एक महीने से फरार चल रहे 25 हजार के इनामिया उन्नाव के रहने वाले अखिलेश शुक्ला को कानपुर पुलिस ने उर्सला अस्पताल रोड से गिरफ्तार कर लिया। वह कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में था और कानपुर अपने वकील से मिलने आया था। फरारी के दौरान वह नेपाल के एक होटल में 32 दिनों तक रहा। पुलिस को उसके पांच बैंक खातों में 50 करोड़ से अधिक का लेनदेन मिला है। आरोपी सीएसजेएमयू में भी सेल्फ फाइनेंस में कई साल नौकरी कर चुका है। वहां के रिकॉर्ड में अभी भी उसका नाम दर्ज है।

किदवईनगर पुलिस ने साकेतनगर की एक संस्था में छापा मारकर 17 फरवरी को फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह के चार आरोपियों को जेल भेजा था। पुलिस ने यहां से नौ राज्यों के 14 विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा परिषद की एक हजार से अधिक फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बरामद की थीं। पुलिस आयुक्त ने एसआईटी गठित की तो छह आरोपितों को जेल भेजा गया। जांच आगे बढ़ी तो एक और गैंग सामने आया। इसके बाद पुलिस ने आठ जून को बेकनगंज के हीरामन का पुरवा से फर्जी डिग्री छापने की मशीन संग चार लोगों को पकड़ा।

ये भी पढ़ें:स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान स्कूल में हादसा, छज्जा गिरने से छात्र की मौत

जांच में एक और नेटवर्क सामने आया। पुलिस ने तीन जुलाई को मूलरूप से इटावा के कटरा और हाल पता बर्रा-दो निवासी अमित सक्सेना और जालौन के कदौरा बावनी स्टेट हाल पता रावतपुर के विनायकपुर निवासी गोपालजी गुप्ता को दबोचा। दोनों ने गैंग के सरगना उन्नाव कोतवाली के आदर्श नगर निवासी अखिलेश शुक्ला और उसके भाई निखिलेश का नाम लिया। इंस्पेक्टर अभय प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपित और उसके भाई के पांच खातों में वर्ष 2015 से अब तक 50 करोड़ से अधिक का लेनदेन मिला है।

सीएसजेएमयू के पास ऑफिस से बनवाईं मार्कशीट

अखिलेश ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2021 में सीएसजेएमयू से पहले पेट्रोल पंप के पास एक आफिस था। वहां पांडेय नाम का एक व्यक्ति फर्जी मार्कशीट व डिग्रियां बनवाता था। उसने खुद भी वहां से कई डिग्रियां और मार्कशीट बनवाई हैं।

लखनऊ पुलिस भेज चुकी जेल,गणित का शिक्षक रहा

अखिलेश शुक्ला को लखनऊ पुलिस भी जेल भेज चुकी है। उसके खिलाफ गोमतीनगर और फीलखाना थाने में फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बनाकर धोखाधड़ी करने समेत धाराओं मुकदमे दर्ज हैं। अखिलेश ने बताया कि उसने एमएससी के बाद एमफिल किया है। निजी और सरकारी कॉलेज में बीएससी के छात्रों को गणित पढ़ा चुका है।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान कनेक्शन में भाई-बहन उठाए गए, ATS के ऐक्शन से यूपी के गांव में सनसनी
ये भी पढ़ें:योगी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी छूट का किया ऐलान, लाखों करदाताओं को फायदा
ये भी पढ़ें:आजम के बहाने यूपी की मुस्लिम सियासत को साधने का प्लान, सपा ने बनाई बड़ी रणनीति

2003 से 2022 तक उन्नाव में कोचिंग सेंटर चलाया

सामने आया कि उन्नाव में वर्ष 2003 से 2022 तक उत्कृष्ट उसने कोचिंग सेंटर संचालित किया है। कोरोना काल में कोचिंग बंद होने पर फर्जी मार्कशीट-डिग्रियां बनवाने लगा। पहले वह अपने खाते में रुपये मंगवाने लगा, लेकिन लेनदेन ज्यादा होने पर भाई के नाम से एक फर्म डीपीएस फाउंडेशन बना खाता खुलवाया। इसके बाद भाई के नाम का भी खाता खुलवा मार्कशीट बनवाने वालों से रुपये मंगवाते थे। जिस विश्वविद्यालय से डिग्रियां बनती थीं वहां के लोग नकद रुपये लेते थे। इस काम में भाई निखिलेश का हाथ नहीं है। मार्च 2026 में जमानत पर छूटा तो काफी लोगों से पूर्व में फर्जी मार्कशीट बनवाने के लिए लगभग 50 लाख एडवांस ले रखे थे। लोग रुपये मांगने के लिए घर पहुंचने लगे। जेल से आने के बाद फिर काम शुरू किया।

पत्नी ने फूंक दी थी फर्जी डिग्रियां

पांच जुलाई को फीलखाना पुलिस अखिलेश के उन्नाव स्थित घर में दबिश देने पहुंची लेकिन उससे पहले ही अखिलेश और उसका भाई निखिलेश फरार हो गए थे। अखिलेश की पत्नी ने पति को बचाने के लिए कई फर्जी मार्कशीट-डिग्रियां तसले में डालकर जला दी थीं। पुलिस ने जली डिग्रियां बरामद की थीं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
Fake News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।