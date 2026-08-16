फर्जी डिग्री केस: खातों में मिला 50 करोड़ से अधिक का लेनदेन, 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

17 फरवरी को फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को जेल भेजा था। पुलिस ने यहां से नौ राज्यों के 14 विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा परिषद की 1000 से अधिक फर्जी मार्कशीट, डिग्रियां बरामद की थीं। पुलिस आयुक्त ने SIT गठित की तो 6 आरोपितों को जेल भेजा गया। जांच आगे बढ़ी तो एक और गैंग सामने आया।

Fake Degree Case : फर्जी डिग्री मामले में पिछले एक महीने से फरार चल रहे 25 हजार के इनामिया उन्नाव के रहने वाले अखिलेश शुक्ला को कानपुर पुलिस ने उर्सला अस्पताल रोड से गिरफ्तार कर लिया। वह कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में था और कानपुर अपने वकील से मिलने आया था। फरारी के दौरान वह नेपाल के एक होटल में 32 दिनों तक रहा। पुलिस को उसके पांच बैंक खातों में 50 करोड़ से अधिक का लेनदेन मिला है। आरोपी सीएसजेएमयू में भी सेल्फ फाइनेंस में कई साल नौकरी कर चुका है। वहां के रिकॉर्ड में अभी भी उसका नाम दर्ज है।

किदवईनगर पुलिस ने साकेतनगर की एक संस्था में छापा मारकर 17 फरवरी को फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह के चार आरोपियों को जेल भेजा था। पुलिस ने यहां से नौ राज्यों के 14 विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा परिषद की एक हजार से अधिक फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बरामद की थीं। पुलिस आयुक्त ने एसआईटी गठित की तो छह आरोपितों को जेल भेजा गया। जांच आगे बढ़ी तो एक और गैंग सामने आया। इसके बाद पुलिस ने आठ जून को बेकनगंज के हीरामन का पुरवा से फर्जी डिग्री छापने की मशीन संग चार लोगों को पकड़ा।

जांच में एक और नेटवर्क सामने आया। पुलिस ने तीन जुलाई को मूलरूप से इटावा के कटरा और हाल पता बर्रा-दो निवासी अमित सक्सेना और जालौन के कदौरा बावनी स्टेट हाल पता रावतपुर के विनायकपुर निवासी गोपालजी गुप्ता को दबोचा। दोनों ने गैंग के सरगना उन्नाव कोतवाली के आदर्श नगर निवासी अखिलेश शुक्ला और उसके भाई निखिलेश का नाम लिया। इंस्पेक्टर अभय प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपित और उसके भाई के पांच खातों में वर्ष 2015 से अब तक 50 करोड़ से अधिक का लेनदेन मिला है।

सीएसजेएमयू के पास ऑफिस से बनवाईं मार्कशीट अखिलेश ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2021 में सीएसजेएमयू से पहले पेट्रोल पंप के पास एक आफिस था। वहां पांडेय नाम का एक व्यक्ति फर्जी मार्कशीट व डिग्रियां बनवाता था। उसने खुद भी वहां से कई डिग्रियां और मार्कशीट बनवाई हैं।

लखनऊ पुलिस भेज चुकी जेल,गणित का शिक्षक रहा अखिलेश शुक्ला को लखनऊ पुलिस भी जेल भेज चुकी है। उसके खिलाफ गोमतीनगर और फीलखाना थाने में फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बनाकर धोखाधड़ी करने समेत धाराओं मुकदमे दर्ज हैं। अखिलेश ने बताया कि उसने एमएससी के बाद एमफिल किया है। निजी और सरकारी कॉलेज में बीएससी के छात्रों को गणित पढ़ा चुका है।

2003 से 2022 तक उन्नाव में कोचिंग सेंटर चलाया सामने आया कि उन्नाव में वर्ष 2003 से 2022 तक उत्कृष्ट उसने कोचिंग सेंटर संचालित किया है। कोरोना काल में कोचिंग बंद होने पर फर्जी मार्कशीट-डिग्रियां बनवाने लगा। पहले वह अपने खाते में रुपये मंगवाने लगा, लेकिन लेनदेन ज्यादा होने पर भाई के नाम से एक फर्म डीपीएस फाउंडेशन बना खाता खुलवाया। इसके बाद भाई के नाम का भी खाता खुलवा मार्कशीट बनवाने वालों से रुपये मंगवाते थे। जिस विश्वविद्यालय से डिग्रियां बनती थीं वहां के लोग नकद रुपये लेते थे। इस काम में भाई निखिलेश का हाथ नहीं है। मार्च 2026 में जमानत पर छूटा तो काफी लोगों से पूर्व में फर्जी मार्कशीट बनवाने के लिए लगभग 50 लाख एडवांस ले रखे थे। लोग रुपये मांगने के लिए घर पहुंचने लगे। जेल से आने के बाद फिर काम शुरू किया।