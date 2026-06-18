थाना पसंद करने आया हूं; रौब दिखा रहे फर्जी दारोगा को पुलिस ने दबोचा, कलेक्ट्रेट में ड्रामा किया

मिर्जापुर के कलक्ट्रेट परिसर में पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रहे प्रयागराज के करछना निवासी शिव कुमार पाल को शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में वह फर्जी दरोगा निकला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों के अनुसार आरोपी की मानसिक स्थिति भी सामान्य नहीं लग रही है।

मिर्जापुर में शहर कोतवाली पुलिस ने पुलिस की वर्दी पहनकर कलक्ट्रेट परिसर में घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में वह फर्जी दरोगा निकला। पुलिस के अनुसार आरोपी प्रयागराज जिले के करछना क्षेत्र का रहने वाला है और उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं बताई जा रही है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बुधवार दोपहर कलक्ट्रेट परिसर में एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहनकर घूमता दिखाई दिया। परिसर में मौजूद लोगों को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं। लोगों ने उसे रोककर पूछताछ की और तैनाती के बारे में जानकारी मांगी। इस पर वह खुद को पुलिस विभाग से जुड़ा बताते हुए कहने लगा कि वह प्रयागराज से मिर्जापुर आया है और यहां अपनी पसंद का थाना चुनने आया है। उसकी बातों और व्यवहार से लोगों को संदेह हुआ कि वह वास्तविक पुलिसकर्मी नहीं है।

कलेक्ट्रेट से पुलिस ने फर्जी दारोगा को दबोचा स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना शहर कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर कोतवाली ले आई। थाने में पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम शिव कुमार पाल पुत्र नागेंद्र निवासी करछना, प्रयागराज बताया। पुलिस ने जब उससे विभागीय जानकारी और पहचान से जुड़े सवाल पूछे तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद जांच में स्पष्ट हो गया कि वह पुलिस विभाग का कर्मचारी नहीं है और फर्जी तरीके से वर्दी पहनकर घूम रहा था।

मानसिक स्थिति ठीक नहीं- पुलिस शहर कोतवाल दयाशंकर ओझा ने बताया कि कलक्ट्रेट परिसर में एक व्यक्ति के फर्जी दरोगा बनकर घूमने की सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। पूछताछ में उसके फर्जी होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी पूछताछ के दौरान तरह-तरह की बातें कर रहा था और उसका व्यवहार सामान्य नहीं लग रहा था। प्रारंभिक तौर पर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं प्रतीत हो रही है। पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने पुलिस की वर्दी कहां से हासिल की और वह किस उद्देश्य से कलक्ट्रेट परिसर में घूम रहा था। मामले की जांच जारी है।