चावल मिल में नकली नोट छापने का कारखाना चलता मिला, रेड में 100, 200 और 500 के नोट बरामद
यूपी के श्रावस्ती में नकली नोट छापने की फैक्ट्री पकड़ गई है। चावल मिल में नकली नोट छापे जा रहे थे। पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी में 100, 200 और 500 के नकली नोट और नोट बनाने के उपकरण बरामद किए गए।
श्रावस्ती,संवाददाता। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में नकली नोट छापने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। छापेमारी के दौरान यहां चावल मिल में नकली नोट छापने का कारखाना चलता पाया गया। लखनऊ से आई एसटीएफ और पुलिस की टीम ने छापेमारी की। लखनऊ से आई एसटीएफ और पुलिस की कार्रवाई में मिल से एक लाख 74 हजार के 100, 200 और 500 के नकली नोट और नोट बनाने के उपकरण बरामद किए गए। इसके साथ ही मिल मालिक सहित तीन लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया।
सोनवा थाना क्षेत्र के भिठिया चिचड़ी में गिरिराज चावल मिल है। इस मिल में नकली नोट बनाने का कारखाना चलाया जा रहा था। इसकी भनक एसटीएफ को लगी। इसके बाद एसटीएफ ऐक्शन आई। प्लान के तहत लखनऊ एसटीएफ टीम ने स्थानीय पुलिस टीम के साथ चावल मिल पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एसटीएफ और पुलिस टी में गुरुवार को दिन भर मिल में मौजूद रहीं। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस के साथ मिल की छानबीन की गई तो नकली नोट बनाने का कारखाना बरामद किया गया।
जाली नोट तैयार करने के उपकरण भी बरामद
इसके अलावा पुलिस और एसटीएफ टीम ने मौके से मोबाइल फोन, आपराधिक कृत्य में प्रयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस) तथा पांच हजार 500 रुपए नकद तथा मेज से कुल एक लाख 74 हजार मूल्य के निर्मित जाली नोट जिसमें 100, 200 एवं 500 रुपये नोट शामिल थे बरामद किया गया। इसके साथ ही एक कलर प्रिंटर मय केबल, प्रिंटर इंक रिफिल, जेके एक्सेल बांड पेपर, स्केल, कटर ब्लेड, कैंची सहित जाली नोट तैयार करने में प्रयुक्त अर्द्धनिर्मित सामग्री एवं कतरन बरामद की गई।
गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजे गए
पुलिस ने मिल मालिक गिरिजा शंकर जायसवाल पुत्र छोटे लाल जायसवाल निवासी शिवनगर गोंडा रोड थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच,नरेन्द्र कुमार चौरसिया पुत्र सुखराम चौरसिया निवासी ग्राम लालबोझी पोस्ट भटपुरवा थाना नवीन मॉडर्न श्रावस्ती तथा बृजेन्द्र गोस्वामी पुत्र उदयराज गोस्वामी निवासी ग्राम भगवानपुर बनकट थाना इकौना को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों को जेल भेज दिया गया।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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