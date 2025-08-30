Fake certificates of freedom fighter dependents submitted for MBBS, admission of 64 students cancelled MBBS के लिए लगाए स्वतंत्रता सेनानी आश्रित के फेक सर्टिफिकेट, 64 छात्रों के एडमिशन रद्द, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में MBBS में दाखिला के लिए स्वतंत्रता सेनानी आश्रित के फेक सर्टिफिकेट लगाने वाले छात्रों के खिलाफ ऐक्शन हुआ है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की महानिदेशक किंजल सिंह ने 64 छात्रों के एडमिशन को निरस्त कर दिया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 06:23 AM
यूपी में मेडिकल की एमबीबीएस सीटों में दाखिले के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के जाली दस्तावेज लगाकर 64 अभ्यर्थियों ने दाखिला ले लिया। दस्तावेजों के फर्जी पुष्ट होने के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग की महानिदेशक किंजल सिंह ने जाली दस्तावेजों वाले सभी दाखिले निरस्त करने और ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से डिबार करने के आदेश दिए हैं।

किंजल सिंह ने बताया कि 2% आरक्षण व्यवस्था के तहत एमबीबीएस की 88 सीटें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के कोटे में थीं। इस साल 79 सीटों पर दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाया गया था और 71 ने प्रवेश प्रक्रिया पूरी की। फिरोजाबाबद के स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज ने इस कोटे में दाखिला लेने वाले एक अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र फर्जी पाया। वह प्रमाण पत्र आगरा से जारी किया गया था। आगरा के जिला अधिकारी से जब प्रमाण पत्र की जांच करवाई गई तो यह पुष्ट हुआ कि वह जाली है। इसके बाद इस कोटे में प्रवेश लेने वाले अन्य अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच करवाई गई।

दस जिलों आगरा, गाजीपुर, बलिया, भदोही, मेरठ, सहारनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद और बुलंदशहर में हुई जांच में अब तक 64 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी होने की पुष्टि की गई है। शुक्रवार को काउंसलिंग बोर्ड की बैठक में फर्जी प्रमाण पत्र से प्रवेश पाए अभ्यर्थियों का दाखिला तत्काल निरस्त करने का फैसला लिया गया है। सभी प्रधानाचार्यों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। बाकी प्रमाण पत्रों की भी जांच अभी करवाई जा रही है।

सभी चक्रों की काउंसलिंग से किए जाएंगे डिबार

किंजल सिंह ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जिला अधिकारी कार्यालय से जारी होना नहीं पाया जाएगा, उन्हें काउंसलिंग के सभी चक्रों से डिबार करने का भी फैसला लिया गया है। सूत्र बताते हैं कि कूटरचित प्रमाण पत्र से प्रवेश के लेने के लिए इन अभ्यर्थियों पर एफआईआर भी होगी। सूत्र बताते हैं कि इस साल अप्रत्याशित तौर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे की सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन में इजाफा हुआ था। हर साल औसतन 10-12 दावेदार ही इस कोटे में आते थे। हालांकि इस साल कोटे की 88 सीटों में से 79 आवेदन आए थे। कुछ महीने पहले मेरठ में बौद्ध धर्म का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर मेडिकल की सीट हथियाने का मामला आया था।

