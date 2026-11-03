लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी परीक्षार्थी, सवालों में उलझे शिक्षक; जानें कैसा रहा स्पेशल टीईटी

परीक्षा के दौरान लखनऊ के एक सेंटर पर दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दे रहा फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया। स्पेशल टीईटी-2026 मंगलवार को शिक्षकों के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं रही। 50 से 55 वर्ष की उम्र में परीक्षा देने पहुंचे शिक्षकों को भी सवालों ने खूब उलझाया।

प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के लिए आयोजित विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (स्पेशल टीईटी)-2026 मंगलवार को छह मंडल मुख्यालयों पर हुई। परीक्षा में पंजीकृत 1,06,547 अभ्यर्थियों में से कुल 93,681 शामिल हुए। इस तरह कुल उपस्थिति 87.92 प्रतिशत रही। परीक्षा के दौरान लखनऊ के एक केंद्र पर दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दे रहा फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया। परीक्षा देने के बाद निकले कई शिक्षकों ने पेपर को कठिन बताया। बताया जा रहा है कि गणित, पर्यावरण और बाल मनोविज्ञान के सवालों ने उन्हें काफी छकाया।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और आगरा में परीक्षा दो पालियों में हुई। पहली पाली में कक्षा एक से पांच तक के लिए पंजीकृत 58,353 अभ्यर्थियों में से 50,666 उपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली में कक्षा छह से आठ तक के लिए पंजीकृत 48,194 अभ्यर्थियों में से 43,015 ने परीक्षा दी। लखनऊ के बप्पा श्री नारायण वोकेशनल इंटर कॉलेज में एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया। वह दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। आयोग के उप सचिव संजय सिंह के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उपस्थिति 89.25 और पुरुष अभ्यर्थियों की 89.28 प्रतिशत रही।

‘आगरा’ के बहुवचन में उलझे शिक्षक विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (स्पेशल टीईटी)-2026 मंगलवार को शिक्षकों के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं रही। 50 से 55 वर्ष की उम्र में परीक्षा देने पहुंचे शिक्षकों को भी सवालों ने खूब उलझाया। गणित, पर्यावरण, बाल मनोविज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन के कठिन सवालों के बीच हिंदी के प्रश्नों ने भी सोचने पर मजबूर किया। परीक्षा में ‘आगरा’ शब्द का बहुवचन और ‘राम, सीता, लक्ष्मण वन गए’ वाक्य को शुद्ध करने जैसे सवाल भी पूछे गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि विशेष टीईटी का पेपर सामान्य परीक्षा से भी कठिन स्तर का था।

प्राथमिक स्तर की परीक्षा देने वाले अनुराग पांडेय, सहायक अध्यापक ने बताया कि हिंदी और बाल विकास को छोड़कर पेपर कठिन था। प्रश्न लंबे थे, जिन्हें हल करने में अधिक समय लगा। भगवतपुर के अकबरपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय के सहायक अध्यापक राजेंद्र कन्नौजिया ने कहा कि पेपर का स्तर जुलाई में हुई यूपी टीईटी से भी कठिन था। बहादुरपुर के दलापुर स्थित कंपोजिट विद्यालय के सहायक अध्यापक अश्विनी वर्मा ने बताया कि जूनियर स्तर के प्रश्न काफी विश्लेषणात्मक और विस्तार वाले थे। इन्हें हल करने में समय लग रहा था। वहीं भगवतपुर के प्राथमिक विद्यालय बरांव की सहायक अध्यापिका तमन्ना ने पेपर को सामान्य बताया। हालांकि उन्होंने भी माना कि भाषा और विषय से जुड़े कुछ प्रश्न कठिन थे। उनके अनुसार इस बार पेपर का स्तर यूपी टीईटी से थोड़ा कठिन था।

विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने जताया खेद वहीं विभागीय टीईटी परीक्षा के प्रश्नपत्र को लेकर विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने कड़ा ऐतराज जताते हुए खेद व्यक्त किया है। एसोसिएशन का कहना है कि प्रश्नपत्र का स्तर और स्वरूप देखकर कहीं से भी नहीं लगा कि यह वर्षों से कार्यरत शिक्षकों के लिए आयोजित विभागीय परीक्षा है। अन्य विभागों की विभागीय परीक्षाओं की तुलना में इसका स्वरूप अनावश्यक रूप से कठिन और अव्यावहारिक प्रतीत हुआ।