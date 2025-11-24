Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsfake call center in Lucknow, CBI arrested mastermind with 52 laptops and 1.4 million rupees in cash
सीबीआई ने लखनऊ में फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा, 52 लैपटॉप और 14 लाख नगदी के साथ सरगना गिरफ्तार

सीबीआई ने लखनऊ में फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा, 52 लैपटॉप और 14 लाख नगदी के साथ सरगना गिरफ्तार

संक्षेप:

सीबीआई में राजधानी लखनऊ में फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा है। गिरोह के सरगना विकास कुमार निमार को गिरफ्तार कर लिया। विकास कुमार के घर से 14 लाख रुपये के अलावा 52 लैपटॉप और अन्य उपकरण बरामद किए हैं।

Mon, 24 Nov 2025 11:08 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
सीबीआई की दिल्ली टीम ने लखनऊ के विकासनगर में चल रहे अवैध काल सेंटर का भंडाफोड़ कर गिरोह के सरगना विकास कुमार निमार को गिरफ्तार कर लिया। इस काल सेंटर की सूचना मिलने पर पांच दिन पहले टीम लखनऊ आ गई थी। लम्बी पूछताछ के बाद विकास को कोर्ट में पेश किया गया। विकास कुमार अंतराष्ट्रीय साइबर नेटवर्क सिंडिकेट के सरगना के तौर पर लम्बे समय से गिरोह से जुड़ा है। सीबीआई ने पिछले साल पुणे से फरार हुए विकास कुमार का गिरफ्तारी वारंट भी वहां की कोर्ट से लिया था। सीबीआई को विकास कुमार के घर से 14 लाख रुपये के अलावा मोबाइल फोन और कई अन्य उपकरणों के साथ कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी मिले। यहां से बरामद 52 लैपटॉप से भी सीबीआई को कई जानकारियां मिली है। इस आधार पर कई और लोगों की तलाश की जा रही है।

पिछले साल सीबीआई के छापे में फरार हुआ था

सीबीआई ने वर्ष 2024, सितम्बर में विशाखापतनम, हैदराबाद और पुणे में चार अवैध काल सेंटर को पकड़ा था। उस समय दो दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए थे। तब विकास कुमार फरार हो गया था। उस समय पकड़े गए लोगों ने विकास कुमार के लम्बे नेटवर्क का पूरा खुलासा किया था। बताया गया था कि विकास कुमार ने कई प्रदेशों में फर्जी काल सेंटर चलवाए हैं। इसके बाद से ही सीबीआई उसकी तलाश में लगी थी। इस दौरान ही उसके विकास नगर में अवैध काल सेन्टर चलाने का पता चला। सीबीआई ने विकास कुमार का गिरफ्तारी वारंट भी पुणे की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से लिया था।

20 नवम्बर को सीबीआई ने लखनऊ में डेरा डाला

सीबीआई की दिल्ली टीम 20 नवम्बर को लखनऊ पहुंच गई थी। पहले टीम ने विकास नगर में विकास कुमार के घर की पूरी रेकी की। उसकी एक टीम यहां मौजूद लोगों के बाहर निकलने पर मिली। यहां काम करने वाले एक युवक से कई जानकारियां हासिल कीं। इसके बाद टीम ने छापा मार कर विकास कुमार को पकड़ लिया। छापे के समय अन्य लड़के जा चुके थे जो अब अपने घरों से फरार हो गए हैं। सीबीआई इनका पता लगा रही है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
