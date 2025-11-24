सीबीआई ने लखनऊ में फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा, 52 लैपटॉप और 14 लाख नगदी के साथ सरगना गिरफ्तार

संक्षेप: सीबीआई में राजधानी लखनऊ में फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा है। गिरोह के सरगना विकास कुमार निमार को गिरफ्तार कर लिया। विकास कुमार के घर से 14 लाख रुपये के अलावा 52 लैपटॉप और अन्य उपकरण बरामद किए हैं।

सीबीआई की दिल्ली टीम ने लखनऊ के विकासनगर में चल रहे अवैध काल सेंटर का भंडाफोड़ कर गिरोह के सरगना विकास कुमार निमार को गिरफ्तार कर लिया। इस काल सेंटर की सूचना मिलने पर पांच दिन पहले टीम लखनऊ आ गई थी। लम्बी पूछताछ के बाद विकास को कोर्ट में पेश किया गया। विकास कुमार अंतराष्ट्रीय साइबर नेटवर्क सिंडिकेट के सरगना के तौर पर लम्बे समय से गिरोह से जुड़ा है। सीबीआई ने पिछले साल पुणे से फरार हुए विकास कुमार का गिरफ्तारी वारंट भी वहां की कोर्ट से लिया था। सीबीआई को विकास कुमार के घर से 14 लाख रुपये के अलावा मोबाइल फोन और कई अन्य उपकरणों के साथ कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी मिले। यहां से बरामद 52 लैपटॉप से भी सीबीआई को कई जानकारियां मिली है। इस आधार पर कई और लोगों की तलाश की जा रही है।

पिछले साल सीबीआई के छापे में फरार हुआ था सीबीआई ने वर्ष 2024, सितम्बर में विशाखापतनम, हैदराबाद और पुणे में चार अवैध काल सेंटर को पकड़ा था। उस समय दो दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए थे। तब विकास कुमार फरार हो गया था। उस समय पकड़े गए लोगों ने विकास कुमार के लम्बे नेटवर्क का पूरा खुलासा किया था। बताया गया था कि विकास कुमार ने कई प्रदेशों में फर्जी काल सेंटर चलवाए हैं। इसके बाद से ही सीबीआई उसकी तलाश में लगी थी। इस दौरान ही उसके विकास नगर में अवैध काल सेन्टर चलाने का पता चला। सीबीआई ने विकास कुमार का गिरफ्तारी वारंट भी पुणे की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से लिया था।