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लखनऊ के दो बुक डिपो पर बिक रही थी नकली किताबें, दो दुकानदारों पर FIR

Mar 23, 2026 01:26 pm ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
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लखनऊ में नकली किताबें बेचने का मामला सामने आया है। अमीनाबाद स्थित रामा और मालवीय बुक डिपो पर नामचीन भारती भवन, धनपत राय पब्लिकेशन, न्यू सरस्वती हाउस पब्लिशर्स का टैग लगाकर 10वीं और 12वीं की नकली पाठ्य पुस्तकें बेची जा रही थी। छापेमारी में भारी मात्रा में किताबें बरामद हुई हैं।

लखनऊ के दो बुक डिपो पर बिक रही थी नकली किताबें, दो दुकानदारों पर FIR

यूपी की राजधानी लखनऊ में नकली किताबें बेचने का मामला सामने आया है। अमीनाबाद स्थित रामा और मालवीय बुक डिपो पर नामचीन भारती भवन, धनपत राय पब्लिकेशन, न्यू सरस्वती हाउस पब्लिशर्स का टैग लगाकर 10वीं और 12वीं की नकली पाठ्य पुस्तकें बेची जा रही थी। जानकारी होने पर पब्लिकेशन हाउस के अधिकारियों ने पुलिस के साथ दोनों दुकानों में छापेमारी की। मौके से भारी मात्रा में कक्षा आठ से लेकर 12वीं तक की गणित, विज्ञान समेत अन्य विषयों की नकली पुस्तकें बरामद हुईं।

रामा बुक डिपो और मालवीय बुक डिपो में यह फर्जीवाड़ा लंबे समय से चल रहा था। इसकी पुष्टि होने पर पब्लिशर्स हाउस के अधिकारी ललित सरदाना ने अमीनाबाद थाने में रामा बुक डिपो के मालिक राजकुमार मल्होत्रा और मालवीय पुस्तक केंद्र के संचालक के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 63 और 65 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। अमीनाबाद इंस्पेक्टर सुनील कुमार आजाद के मुताबिक ललित सरदाना ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के ब्लाक 111 में उनका चैम्बर नंबर 601 है। वह भारती भवन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर, एस चंद्र एंड कंपनी लिमिटेड, धनपत राय पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, न्यू सरस्वती हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी हैं।

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उन्हें कुछ दिन पूर्व ही इसकी जानकारी हुई कि अमीनाबाद पुस्तक मार्केट में रामा बुक डिपो और मालवीय पुस्तक केंद्र पर उनके पब्लिकेशन की नकली पुस्तकों की बिक्री की जा रही है। इससे विद्यार्थियों के भविष्य से भी खिलवाड़ हो रहा है। इसके साथ ही कंपनी का नाम बदनाम करने की घोषित की जा रही है। उन्होंने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की थी। इसके बाद इंस्पेक्टर अमीनाबाद ने शनिवार को टीम तैयार कर दरोगा शैलेंद्र, हेड कांस्टेबल सत्येंद्र बाजपेयी और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर भेजा। दोनों दुकानों में छापेमारी हुई। रामा बुक डिपो से कुल 312 और मालवीय पुस्तक केंद्र से 30 पुस्तके नकली बरामद हुई। यह बोरों में भरी थी और रैक में लगी थी। माल बरामद कर लिया गया। बरामद पुस्तकों में कक्षा आठ, नौ, 10 और 12 की गणित, विज्ञान समेत अन्य विषयों की हैं।

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एनसीईआरटी की 13 हजार नकली किताबें बरामद, चार गिरफ्तार

इससे पहले मेरठ पुलिस ने मवाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान शुक्रवार रात एनसीईआरटी की 13 हजार नकली किताबें बरामद की। चार आरोपियों की धरपकड़ करते हुए दो हजार किताबें पकड़ी गईं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि मवाना के मटौरा में किताबें रखने के लिए गोदाम बनाया हुआ है। छापेमारी के दौरान 11 हजार किताबें गोदाम से बरामद की गईं। मवाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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