अयोध्या में किसान एक्सप्रेस में बम की फर्जी सूचना से हड़कंप, स्टेशन पर ट्रेन को रोककर ली गई तलाशी

संक्षेप:

रामनगरी अयोध्या में उस समय हड़कंप मच गया जब फिरोजाबाद–धनबाद रूट की 13308 किसान एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की सूचना मिली। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां और पुलिसकर्मी सतर्क हो गए।

Thu, 27 Nov 2025 03:07 PMDinesh Rathour मवई(अयोध्या)
रामनगरी अयोध्या में उस समय हड़कंप मच गया जब फिरोजाबाद–धनबाद रूट की 13308 किसान एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की सूचना मिली। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां और पुलिसकर्मी सतर्क हो गए। आनन-फानन में ट्रेन को रुकवाकर तलाशी अभियान शुरू कराया गया। बाद में पता चला कि ट्रेन में बम होने की सूचना फर्जी थी। पुलिस ने फर्जी सूचना देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर फिरोजाबाद-धनबाद रूट की 13308 किसान एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की सूचना दी गई थी। ट्रेन में बम होने की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन व रेल प्रशासन में खलबली मच गई। ट्रेन को तुरंत पटरंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर रोक दिया गया, जहां कुछ ही मिनटों में पुलिस और सुरक्षा बलों का भारी जमावड़ा लग गया। एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी, रुदौली सर्किल की पुलिस टीम, जीआरपी आरपीएफ और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और ट्रेन की एक-एक बोगी की सघन जांच शुरू कर दी।

यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया और लोग प्लेटफॉर्म पर उतरकर इधर-उधर भागते दिखे। जांच के दौरान पता चला कि H1 फर्स्ट बोगी में सवार एक युवक ने ही बम की झूठी पुकार मचाकर पूरी ट्रेन में दहशत फैला दी थी। पुलिस ने युवक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने इतनी खतरनाक हरकत को क्यों अंजाम दिया, पूछताछ जारी है। फिलहाल ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़ी है और बम निरोधक दस्ता छानबीन में जुटा हुआ है।

