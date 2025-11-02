Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsfake ayushman cards created through a breach in the portal revealing a massive scam in uttar pradesh
पोर्टल में सेंध लगा बनाए फर्जी आयुष्मान कार्ड, यूपी में बड़े पैमाने पर हुए खेल का खुलासा

पोर्टल में सेंध लगा बनाए फर्जी आयुष्मान कार्ड, यूपी में बड़े पैमाने पर हुए खेल का खुलासा

संक्षेप: बदले गए नंबरों पर ओटीपी मंगाकर आयुष्मान योजना के करीब 300 गोल्डन कार्ड जारी कर दिए। हरकत में आए साचीज के स्टेट नोडल अफसर ने लखनऊ में मुकदमा दर्ज कराया है। आईपी एड्रेस मैपिंग की जा रही है। जिन आईडी से अनाधिकृत कार्ड बन चुके हैं, उन्हें तत्काल संदिग्ध श्रेणी में डालने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

Sun, 2 Nov 2025 07:19 AMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पोर्टल में सेंध लगाकर बड़े पैमाने में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने का खुलासा हुआ है। अज्ञात आरोपियों ने स्टेट हेल्थ एजेंसी के पोर्टल में अफसरों की लॉगइन से छेड़छाड़ कर पोर्टल से मोबाइल नम्बर हटाकर नए नम्बर दर्ज कर दिए।

बदले गए नंबरों पर ओटीपी मंगाकर आयुष्मान योजना के करीब 300 गोल्डन कार्ड जारी कर दिए। शिकायत पर हरकत में आए साचीज के स्टेट नोडल अफसर ने लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। आईपी एड्रेस मैपिंग की जा रही है। जिन आईडी से अनाधिकृत कार्ड बन चुके हैं, उन्हें तत्काल संदिग्ध श्रेणी में डालने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। स्टेट एजेंसी फॉर कम्प्रेन्हेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) प्रदेश में आयुष्मान योजना संचालित कर रही है। एक माह पहले अफसर-कर्मचारियों के आधार में दर्ज मोबाइल नम्बर बदल गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के विभिन्न पोर्टल में बदले नम्बरों पर ओटीपी मंगा लाॅगइन किया गया और अनाधिकृत लोगों ने फर्जी दस्तावेजों और पहचान का इस्तेमाल करके वास्तविक नम्बरों को असली धारकों की अनुमति बिना बदल दिया गया।

पोर्टल पर यूजर बदलकर हुआ खेल

बड़े पैमाने पर आयुष्मान योजना के फर्जी कार्ड बनाने की शिकायत के बाद सांचीज के अधिकारी सतर्क हुए। जांच में पता चला कि जिन यूजर के लॉगइन आईडी के जरिए ये फर्जीवाड़ा किया गया, उनका एजेंसी से कोई लेना-देना ही नहीं था। आईआईएम रोड स्थित सैदापुर के बाबा श्याम समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष शिवम पाठक ने आयुष्मान मुख्य कार्यपालक अधिकारी को 21 अक्तूबर को लिखित शिकायत भेजी। शिवम पाठक ने फर्जीवाड़ा कर आयुष्मान कार्ड बनाये जाने के आरोप लगाए। इसके बाद अधिकारी हरकत में आए।

जांच शुरू हुई तो पता चला कि जिस आईडी से फर्जीवाड़ा किया जा रहा था वह आईएसए मेसर्स सेफ वे हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए के तहत अबुल कलाम नामक यूजर के नाम पर पंजीकृत है। मेसर्स सेफ वे हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ने अबुल कलाम से कोई तालुक न होने से इनकार कर दिया। इसके बाद अफसरों ने गोमतीनगर स्थित यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय के उप महानिदेशक से शिकायत की। पुलिस की साइबर सेल को सूचना दी। साचीज के स्टेट नोडल अधिकारी डॉ. सचिन वैश्य ने शनिवार को हजरतगंज पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस की दी गई तहरीर में कहा गया है कि साचीज के कई और कर्मचारियों के साथ फर्जीवाड़ा किए जाने की आशंका है।

आईपी एड्रेस की मैपिंग, कार्ड संदिग्ध घोषित

पोर्टल और वेबसाइट में फर्जीवाड़ा होने के बाद अफसर चेते। पोर्टल पर अनाधिकृत रूप से लागिन कर अनाधिकृत ट्रांजेक्शन इत्यादि के प्रभावी रोकथाम का दावा अफसरों ने किया है। ताकि सरकारी धन की क्षति को रोका जा सके। इसके लिए अधिकारियों से पोर्टल को और अधिक सुरक्षित बनाये जाने के लिए सतर्क किया है।

दोनों घटनाओं के कनेक्शन तलाशेगी पुलिस

शिवम पाठक की शिकायत व योजना के पोर्टल पर अनाधिकृत रूप से लागिन कर पोर्टल के दुरूपयोग की घटनाएं लगभग एक ही समय की है। लिहाजा दोनों घटनाओं के आपस में तार जुड़े हो सकते हैं। अब पुलिस दोनों घटनाओं को आपस में जोड़कर जांच करेगी। मामला सामने आने के बाद साचीज के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच होगी। यह देखा जाएगा कि कही उनकी भी कोई भूमिका तो नहीं है।

