काम कराकर वकील की फीस न देना पड़ गया भारी, ख्यालीराम के खिलाफ वसूली की डिक्री

77 वर्षीय अधिवक्ता ने वाद दायर किया था। आरोप था कि प्रतिवादी फर्म ख्यालीराम कन्हैयालाल एंड संस के प्रोप्राइटर ने अपनी फर्म के वाणिज्यकर विभाग में लंबित वादों के निस्तारण के लिए उन्हें अधिवक्ता नियुक्त किया था। लेकिन काम होने के बाद फीस अदा नहीं की गई।

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में काम कराकर वकील की फीस अदा न करना एक स्वीट सेंटर वाले को भारी पड़ गया। अदालत से उनके खिलाफ वसूली की एकपक्षीय डिक्री जारी हो गई है। डिक्री आदेश के मुताबिक स्वीट सेंटर संचालक को 76 हजार रुपए अदा करने होंगे। वकील को वाणिज्य कर विभाग के लंबित वादों का निस्तारण कराने के बाद फीस अदा की जानी चाहिए थी जो कि नहीं की गई। इस पर मिठाई की फर्म के मालिक को अदालत ने झटका दिया है। सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) कोल की अदालत ने सराय हकीम स्थित स्वीट सेंटर संचालक के खिलाफ 76 हजार रुपये की वसूली की डिक्री जारी की है।

77 वर्षीय अधिवक्ता ओमप्रकाश वाष्र्णेय ने वाद दायर किया था। आरोप था कि प्रतिवादी फर्म ख्यालीराम कन्हैयालाल एंड संस के प्रोप्राइटर प्रमोद कुमार ने अपनी फर्म के वाणिज्यकर विभाग में लंबित वादों के निस्तारण के लिए उन्हें अधिवक्ता नियुक्त किया था। वादी ने वर्ष 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 और 2014-2015 के वैट मामलों का मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 28 के तहत निस्तारण कराकर बकाया मांग खत्म कराई। इसके लिए अधिवक्ता शुल्क 26 हजार रुपये तय हुआ।

इसके बाद जीएसटी के वर्ष 2017-2018 में धारा 73 के तहत निर्धारित दो लाख 92 हजार कर, 29 हजार जुर्माना और ब्याज सहित कुल सात लाख 54 हजार 189 रुपये के मामले का निस्तारण कराया, जिसकी फीस 50,000 रुपये तय हुई। दोनों को मिलाकर कुल 76,000 रुपये प्रतिवादी पर बकाया हो गया। बकाया न मिलने पर अधिवक्ता ने तीन जुलाई 2025 को रजिस्टर्ड नोटिस भेजा। लेकिन न पैसा दिया और न ही जवाब दिया। कोर्ट ने प्रतिवादी के लगातार अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए फैसला सुनाया है।