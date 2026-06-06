भीषण गर्मी में मंत्री-विधायकों का फोन नहीं उठाना पड़ गया महंगा, बिजली निगम के 4 अफसरों पर गिरी गाज
भीषण गर्मी में बिजली कटौती के बीच जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाना अफसरों को महंगा पड़ गया। विभाग ने बिजली अफसरों पर गाज गिराते हुए कड़ी चेतावनी दी है।
Bareilly News: यूपी में भीषण गर्मी के बीच हो रही कटौती से उपभोक्ता जहां परेशान होता हैं। वहीं उपभोक्ताओं से लेकर बिजली निगम के अधिकारी जनप्रतिनिधियों का भी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। मंत्री और विधायकों का फोन नहीं उठाना चार अफसरों को महंगा पड़ गया है। बरेली के मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश के निर्देश पर अधीक्षण अभियंता नगरीय धर्मेंद्र कुमार सिंह ने ऐसे लापरवाह दो अवर अभियंताओं को परिनिंदा प्रविष्टि देते हुए अन्य दो अवर अभियंताओं को अंतिम चेतावनी पत्र दिया है।
शनिवार को अधीक्षण अभियंता नगरीय धर्मेंद्र कुमार सिंह ने तत्कालीन अवर अभियंता मंजीत सिंह और चंद्रमा सिंह को परिनिंदा प्रविष्टि दी। वहीं, 11 केवी एवं एलटी वर्टिकल के तत्कालीन अवर अभियंता साबिर खान और कृष्णकांत को चेतावनी पत्र जारी किया। बतादें कि 23 मई को वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार की अध्यक्षता में हुई बिजली निगम की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने बिजली निगम की जर्जर व्यवस्था की पोल खोलने का काम किया था। सबसे अधिक शिकायतें फोन न उठाने की थी। फोन न उठाने वाले कर्मचारियों पर सभी ने कार्रवाई की मांग भी की थी। मुख्य अभियंता ने अधिक शिकायत वाले अवर अभियंताओं को तुरंत स्थानांतरण कर दिया। वहीं अधीक्षण अभियंता नगर ने परिनिंदा प्रविष्टि दो जेई को व दो जेई को अंतिम चेतावनी नोटिस जारी किया है।
ट्रांसफार्मर कार्यशाला का मुख्य अभियंता ने किया औचक निरीक्षण
वहीं दूसरी ओर मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने शनिवार को सीबीगंज बिजली घर के साथ ही विद्युत भंडार केंद्र व विद्युत परिवर्तक कार्यशाला का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने आगामी मानसून सीजन को देखते हुए निरीक्षण के दौरान बेहतर विद्युत आपूर्ति करने के लिए विद्युत उपकेंद्र से संबंधित 11 केवी फीडरों के आस-पास की पेड़ो की शाखाएं काटने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्य अभियंता भंडार केंद्र पहुंचे। यहां रजिस्टर में पंजीकृत नाम व नंबरों से स्वयं कई उपभोक्ताओं को फोन करके उनकी समस्या जानने के साथ उनका फीडबैक लिया।
डीएम बोले-एक्सईएन का मेडिकल कराओ, तबीयत ठीक है तो सस्पेंड करो
वहीं दूसरी ओर शाहजहांपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में बिली विभाग की शिकायतों को लेकर डीएम का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। समाधान दिवस में गैर हाजिर रहने वाले एक्सईएन पर डीएम ने सख्ती दिखाई। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने सीएमओ को एक्सईएन का मेडिकल कराने के निर्देश देते हुए साफ कहा कि यदि तबीयत ठीक है तो उन्हें निलंबित किया जाए। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए सभी शिकायतों का अगले दिन तक निस्तारण करने के निर्देश दिए।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।