फेल होने वाले को अब ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा, NEP का हवाला दे खत्म किया सिस्टम

संक्षेप: हर साल बढ़ी संख्या में छात्र फेल होते हैं। फेल होने के बाद छात्रों के लिए पास केवल 3 विकल्प होते हैं। पहला मिले हुए अंकों को चैलेंज करना, दूसरा आरटीआई और तीसरा बैक पेपर। छात्र पहला और दूसरा विकल्प का इस्तेमाल कम ही कर पाते हैं। तीसरे विकल्प के लिए छात्रों को एक साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है।

यूपी के गोरखपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में फेल होने वाले छात्रों को ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा। ग्रेस मार्क्स को लेकर बनाई गई समिति ने नई शिक्षा नीति (NEP) का हवाला देकर मामले की पूरी रिपोर्ट विवि प्रशासन को सौंप दी है। इसके बाद विवि प्रशासन ने यह तय किया है कि ग्रेस मार्क छात्रों को नहीं दिया जाएगा। ऐसे में अब छात्र अगर एक विषय में फेल होते हैं तो उनके लिए बैक पेपर का ही सहारा रहेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित इससे संबंद्ध कॉलेजों में लाखों छात्र पढ़ते हैं। हर साल बढ़ी संख्या में छात्र फेल होते हैं। फेल होने के बाद छात्रों के लिए पास केवल तीन विकल्प होते हैं। पहला मिले हुए अंकों को चैलेंज करना, दूसरा आरटीआई और तीसरा बैक पेपर। इन मामलों में छात्र पहला और दूसरा विकल्प का इस्तेमाल कम ही कर पाते हैं। तीसरे विकल्प के लिए छात्रों को एक साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए डीडीयू प्रशासन ने पिछले दिनों एक कमेटी बनाई थी जो ग्रेस मार्क्स पर रिपोर्ट तैयार कर रही थी। कमेटी ने जब इस मामले को लेकर अध्ययन शुरू किया तो पता चला कि पहले डीडीयू में ग्रेस मार्क्स देने का प्रावधान था लेकिन नई शिक्षा नीति में यह नियम नहीं है। इसके अलावा सेमेस्टर प्रणाली में भी ग्रेस मार्क्स देने का नियम नहीं है।

तीन विकल्पों पर ही छात्रों को रहना होगा निर्भर इस फैसले के बाद अब छात्रों को एक विषय में फेल होने पर तीन विकल्पों पर भी निर्भर रहना होगा। इसमें पहला विकल्प मिले हुए अंकों को चैलेंज करना, दूसरा आरटीआई और तीसरा बैक पेपर। इसमें भी दो विकल्पों पर जल्दी लाभ नहीं मिलता।

क्या बोलीं कुलपति कुलपति प्रो.पूनम टंडन ने कहा कि छात्रों के ग्रेस मार्क्स देने के मामले को लेकर कमेटी बनाई गई थी। उसने ग्रेस मार्क्स न देने को लेकर रिपोर्ट दी है। इसके बाद यह फैसला लिया गया है कि डीडीयू छात्रों को ग्रेस मार्क्स नहीं देगा। नई शिक्षा नीति में भी इस ग्रेस मार्क्स देने का नियम नहीं है। इसी को आधार मानकर कमेटी ने यह फैसला लिया है।