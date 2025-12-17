Hindustan Hindi News
पिता ने कर्ज लिया, दुकान बेची और अब..., जानें IPL में 14.20 करोड़ में बिके कार्तिक शर्मा की कहानी

पिता ने कर्ज लिया, दुकान बेची और अब..., जानें IPL में 14.20 करोड़ में बिके कार्तिक शर्मा की कहानी

संक्षेप:

पिता ने क्रिकेट में बेटे की बेहतर तैयारी के लिए बॉलिंग मशीन तक खरीदी थी। परिवार चलाने के लिए उन्होंने कभी कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतलों की सप्लाई की तो कभी मजदूरी भी की। आज उनके त्याग और संघर्ष से कार्तिक ने शानदार कामयाबी हासिल की है तो सब कुछ सार्थक हो गया है।

Dec 17, 2025 06:43 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, आगरा
आगरा के रहने वाले और बाद में भरतपुर में जा बसे शिक्षक मनोज शर्मा के बेटे कार्तिक शर्मा ने आईपीएल की नीलामी में इतिहास रच दिया है। राजस्थान के लिए खेलने वाले कार्तिक आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन गए हैं। मंगलवार को आबूधाबी में हुई आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में कार्तिक को चेन्नई सुपरकिंग्स ने 14.20 करोड़ के रिकॉर्ड प्राइस पर खरीदा। कार्तिक के पिता सहित पूरे परिवार ने बेटे की रिकॉर्ड बोली लगने पर खुशी जताई है। कार्तिक की इस कामयाबी के पीछे उनके पिता का बड़ा संघर्ष छिपा है। बेटे के सपने को जिंदा रखने के लिए कभी उन्हें कर्ज लेना पड़ा तो कभी उन्होंने अपनी दुकान तक बेच दी थी।

पिता ने क्रिकेट में बेटे की बेहतर तैयारी के लिए बॉलिंग मशीन तक खरीदी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार चलाने के लिए उन्होंने कभी कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतलों की सप्लाई की तो कभी मजदूरी भी की। आज उनके त्याग और संघर्ष से कार्तिक ने शानदार कामयाबी हासिल की है तो सब कुछ सार्थक हो गया है। आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में राजस्थान के लिए खेलने वाले कार्तिक को चेन्नई सुपरकिंग्स ने 14.20 करोड़ के रिकॉर्ड प्राइस पर खरीदा। वहीं पूर्व क्रिकेटर राहुल चाहर को 5.20 करोड़ में चेन्नई सुपरकिंग्स ने खरीदा।

कार्तिक के पिता मनोज शर्मा ने बताया कि अब 19 साल के हो चुके कार्तिक ने मात्र ढाई साल की उम्र में ही बल्ला थाम लिया था। बेटे को बेहतर अभ्यास के लिए वे भरतपुर शिफ्ट हो गए। वहां एसआर क्रिकेट अकादमी में बेटे का एडमिशन कराया। कोच शत्रुघ्न तिवारी की देखरेख में क्रिकेट की बारीकियां सीखीं। कार्तिक जब 13 साल के थे तो राजस्थान की अंडर-14 टीम में उनका चयन हुआ। कार्तिक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अंडर-16 में भी राजस्थान टीम का हिस्सा बने। भरतपुर स्थित अकादमी के कोच शत्रुघ्न तिवारी ने कार्तिक को आगरा में गोयंका-चाहर क्रिकेट अकादमी में अभ्यास की सलाह दी। कार्तिक ने अकादमी में दीपक चाहर के पिता व कोच लोकेंद्र चाहर से करीब एक साल तक क्रिकेट के गुर सीखे। अभ्यास के बाद ही कार्तिक ने राजस्थान के लिए 2024 में रणजी ट्रॉफी, सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी और वीनू मांकड़ ट्रॉफी के लिए डेब्यू किया।

परिवार में खुशी का माहौल

आईपीएल नीलामी में बेटे के 14 करोड़ रुपये से अधिक में बिकने के बाद पिता मनोज शर्मा सहित पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। टीवी पर बोली देख रहे घरवालों ने जब देखा कि चेन्नई सुपरकिंग्स ने उनके बेटे को 14 करोड़ से अधिक में खरीद लिया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी ने एक-दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। कार्तिक की मां व दोनों छोटे भाई भी खुशी से झूम उठे। पिता के परिचित व रिश्तेदार भी उन्हें फोन पर बधाई देने लगे। पिता मनोज शर्मा ने हिन्दुस्तान से बातचीत में कहा कि इतनी ऊंची राशि पर बिकने के बाद बेटे पर जिम्मेदारी आ गई है। खुशी है कि बेटे को कप्तान एमएस धोनी के सानिध्य में खेलने का मौका मिलेगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
