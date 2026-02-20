आगरा में शिवाजी स्मारक बनवाएगी फडणवीस सरकार; जमीन अधिग्रहण का काम शुरू, जानें पूरा प्लान

आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण शुरू किया। 396वीं जयंती पर देवेंद्र फडणवीस ने निर्माण की घोषणा की। कार्यक्रम में लेजर शो हुआ। 2030 में 400वीं जयंती पर नरेंद्र मोदी के आगमन की बात कही गई।

शिआगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार ने औपचारिक कदम बढ़ा दिए हैं। स्मारक निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले वर्ष से निर्माण कार्य प्रारंभ होने की संभावना जताई गई है। 396वीं शिवाजी जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आगरा किले पहुंचकर स्मारक निर्माण की प्रतिबद्धता दोहराई।

मराठा साम्राज्य का इतिहास गौरवशाली- फडणवीस आगरा किले में आयोजित भव्य समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान फडणवीस ने कहा कि मराठा इतिहास गौरवशाली रहा है और शिवाजी महाराज ने मुगल शासक औरंगजेब के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय तक शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में मराठा इतिहास को अपेक्षित स्थान नहीं मिला। उनके अनुसार, पहले एनसीईआरटी और सीबीएसई की पुस्तकों में मुगल साम्राज्य पर 17 पृष्ठ और शिवाजी महाराज पर केवल एक पैराग्राफ था, लेकिन अब स्थिति बदली है और मराठा साम्राज्य को अधिक महत्व दिया जा रहा है।

2030 में शिवाजी की 400वीं जयंती भव्य होगी फडणवीस ने यह भी कहा कि वर्ष 2030 में शिवाजी महाराज की 400वीं जयंती बड़े स्तर पर मनाई जाएगी और उस अवसर पर नरेंद्र मोदी के आगरा आने की उम्मीद है।समारोह का मुख्य आकर्षण आधुनिक तकनीक से प्रस्तुत नियॉन लाइट और लेजर शो रहा। ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ के प्रतिभागी पुणे के विवेक पाटिल ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से शिवाजी महाराज की वीरगाथा को जीवंत कर दिया। दर्शकों ने इस शो को खूब सराहा। इसके अलावा शिव छत्रपति का पोवाड़ा और लाइट एंड साउंड नाटिका का भी मंचन किया गया, जिसने ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।

आगरा की पहचान बनेगा शिवाजी स्मारक उन्होंने कहा कि नए भारत में ऐतिहासिक विरासत को संतुलित दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जा रहा है और मराठा इतिहास को उसका उचित स्थान दिया जा रहा है। स्मारक निर्माण को लेकर स्थानीय स्तर पर भी उत्साह देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि यह स्मारक आगरा की ऐतिहासिक पहचान में एक नया अध्याय जोड़ेगा और देशभर से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्मारक भव्य और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों को शिवाजी महाराज के शौर्य और नेतृत्व की प्रेरणा मिल सके।