कानपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में बवाल, देर से आने पर फैकल्टी ने गार्ड के साथ मिलकर छात्रों को पीटा

कानपुर के महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज में उस वक्त हंगामा हो गया। जब देर से कॉलेज पहुंचे छात्रों के साथ फैकल्टी और सुरक्षा गार्डों ने छात्र-छात्राओं को कैंपस में ही पीट दिया गया। इस पर छात्रों ने परिसर में जमकर हंगामा काटा।

Feb 04, 2026 01:23 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
यूपी के कानपुर स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज में उस वक्त हंगामा मच गया। जब देर से कॉलेज पहुंचे छात्रों के साथ फैकल्टी और सुरक्षा गार्डों द्वारा छात्र-छात्राओं को कैंपस में पीट दिया गया। जानकारी के मुताबिक बीबीए, बीसीए और बीटेक के छात्र-छात्राओं समेत दो छात्राओं को डंडों से पीटा गया।

ये मामला मंधना स्थित महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज में है। जहां कॉलेज देर से आने पर देर फैकल्टी के साथ गार्डों स्टूडेंट्स को पीट दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कॉलेज में सैकड़ों छात्र-छात्राएं आक्रोशित हो गए और उन्होंने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ की और फैकल्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की। हालात बिगड़ते देख पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा।

एडीसीपी और एसीपी ने संभाला मौर्चा

उधर, सूचना मिलने पर एडीसीपी कपिल देव सिंह और एसीपी आशुतोष भी पुलिस बल के साथ कॉलेज पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। आरोप है कि हंगामे के दौरान छात्रों ने पुलिस की मौजूदगी में एक फैकल्टी सदस्य के साथ धक्का-मुक्की भी की। इसके बाद छात्र पूरे कॉलेज परिसर में घूम-घूमकर नारेबाजी करते रहे। छात्रों की मांग है कि आरोपित फैकल्टी सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए।

वहीं, पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की गई है। तीन टीचरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कैंपस में पुलिस बल तैनात किया गया है।

