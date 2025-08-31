पुलिस चौकी से सिर्फ 200 मीटर दूर पिस्टल बनाने की फैक्ट्री, इनामी और हिस्ट्रीशीटर चला रहे थे धंधा

आरोपी नावेद ने पुलिस को बताया कि पिस्टल बनाने का सामान हिस्ट्रीशीटर परवेज उर्फ फर्रो निवासी मोहल्ला सराय बहलीम थाना कोतवाली और 25 हजार का इनामी शादाब निवासी डी-ब्लाक खुशहालनगर लाकर देते है। हम दोनों पिस्टल यहीं बनाते थे और परवेज, शादाब यहां से तैयार पिस्टल ले जाते थे।

यूपी के मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के माधवपुरम में पुलिस चौकी से बस दो सौ मीटर दूर किराये के मकान में 25 हजार का इनामी और हिस्ट्रीशीटर बदमाश मिलकर पिस्टल फैक्ट्री चला रहे थे। शुक्रवार देर रात स्वाट टीम और थाना पुलिस ने छापेमारी कर फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पिस्टल-तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं।

शनिवार शाम पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता में एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्रा, सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना ने बताया कि माधवपुरम सेक्टर चार में किराये के मकान में पिस्टल बनाने की सूचना मिल रही थी। स्वाट टीम ने ब्रह्मपुरी पुलिस के साथ यहां छापा मारा। मौके से नावेद निवासी रिहान गार्डन और जुबैर निवासी लोहियानगर को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से .32 बोर की एक पिस्टल, दो तमंचे, कारतूस, एक ड्रिल मशीन, एक ग्राइंडर मशीन, पिस्टल की बट, स्लाइड, बैरल, 46 स्प्रिंग्स, 12 मैग्जीन समेत भारी मात्रा में असलाह बनाने के उपकरण बरामद किए।

पुलिस पूछताछ में आरोपी नावेद ने बताया कि पिस्टल बनाने का सामान हिस्ट्रीशीटर परवेज उर्फ फर्रो निवासी मोहल्ला सराय बहलीम थाना कोतवाली और 25 हजार का इनामी शादाब निवासी डी-ब्लाक खुशहालनगर लाकर देते है। हम दोनों पिस्टल यहीं बनाते थे और परवेज, शादाब यहां से तैयार पिस्टल ले जाते थे। इन पिस्टल को बेचकर मिलने वाले रुपयों को चारों आपस में बांट लेते थे। दोनों आरोपियों ने बताया कि अब तक कई पिस्टल बेच चुके हैं।

एक दिन में तैयार कर देते थे पिस्टल पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि दोनों मिलकर एक दिन में एक पिस्टल तैयार कर देते हैं। पिछले दो महीने से पिस्टल बनाने का काम कर रहे थे। नावेद एक साल पहले लिसाड़ीगेट से हथियार फैक्टरी पकड़े जाने के दौरान जेल गया था। जमानत पर छूटने के बाद उसने फिर से पिस्टल बनाना शुरू कर दिया था।

20 से 25 हजार रुपये में बेचते थे पिस्टल पकड़े गए हथियार तस्करों ने बताया कि 20 से 25 हजार रुपये में एक पिस्टल को बेच देते थे। आरोपी मेरठ के आासपास के जिलों में 15 से ज्यादा पिस्टल सप्लाई कर चुके थे।