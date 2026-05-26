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यूपी के गांवों में सुविधाओं का विस्तार हो, सभी योजनाओं में तेजी लाएं; केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी के गांवों में सुविधाओं का विस्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं में तेजी लाएं। गांव में जल निकासी के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। गांवों की गलिया ग्रामीणों का हाइवे है, उन्हें व्यवस्थित व ठीक रखा जाए।

यूपी के गांवों में सुविधाओं का विस्तार हो, सभी योजनाओं में तेजी लाएं; केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश

UP News: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग की सभी योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सभी काम धरातल पर नजर आने चाहिए। गांव व गरीब का विकास करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गांव में जल निकासी के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। गांवों की गलिया ग्रामीणों का हाइवे है, उन्हें व्यवस्थित व ठीक रखा जाए, गांवों में अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया जाए।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को विभागीय कामों की समीक्षा की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बची हुई कार्ययोजनाएं तत्काल बनाई जाए, मनरेगा बचे भुगतानों को प्राथमिकता बजट के अनुरूप कराएं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य के बारे में केंद्र सरकार को पत्र भेजा जाए।

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एक लाख दीदियों को हर माह अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिलाया जाए

उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह की एक लाख दीदियों को हर माह अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण ग्राम्य विकास संस्थान में दिलाएं। प्रशिक्षण कैलेंडर हर हाल में जारी किया जाए। लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और सूची की प्रति उपलब्ध कराई जाए। ग्राम्य विकास संस्थानों में अन्य विभागों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण की जानकारी दी जाए।

ग्राम चौपालों को पूरे व्यवस्थित ढंग से कराएं

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए कि विकास खंडों के आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण के संबंध में 15 दिन के अंदर प्रस्ताव मंगाए जाएं। ग्राम चौपालों को पूरे व्यवस्थित ढंग से कराएं। इसके लिए जिलों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की जाए। चौपालों के रोस्टर की कापी जनप्रतिनिधियों को हर हाल में दी जाए। समाधान दिवस की तर्ज पर ग्राम चौपाल आयोजित करें। इसके लिए पोर्टल बनाकर लांच कराएं। पोर्टल में आवेदक को भी उसकी समस्या के निस्तारण के बारे में जानकारी दिये जाने व्यवस्था की जाए।

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शासनादेश का अक्षरश: पालन किया जाए

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खंड विकास अधिकारी के पद का चार्ज देने विषयक शासनादेश का अक्षरश: पालन किया जाए। जांच के मामले तुरंत निस्तारित किए जाएं। अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से सुने। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन नए समूहों के गठन की प्रक्रिया तेज की जाए। निष्क्रिय समूहों को तत्काल सक्रिय करें।

महिला सामर्थ योजना में तेजी लाएं

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि महिला सामर्थ योजना में तेजी लाएं। सभी मंडलों में सरस मेले आयोजित कराएं। ग्राम्य विकास संस्थानों की स्थिति का आकलन करने के लिए मुख्यालय से टीम बनाकर भेजी जाए। बैठक में राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, प्रमुख सचिव सौरभ बाबू आदि मौजूद रहे।

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Deep Pandey

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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