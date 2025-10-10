अखिलेश यादव का फेसबुक पेज सस्पेंड, अध्यक्ष पर 'ताला' लगने से सपाइयों का गुस्सा भड़का

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आधिकारिक फेसबुक पेज को अचानक सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि अभी तक इसका कारण नहीं पता चल पाया है। अपने अध्यक्ष का एकाउंट इस तरह सस्पेंड करने से सपाइयों में जबरदस्त गुस्सा है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आधिकारिक फेसबुक पेज को अचानक सस्पेंड कर दिया गया है। इस पेज पर करीब 80 लाख से अधिक फालोअर जुड़े थे। सपा और अखिलेश यादव की समर्थकों तक डिजिटल पहुंच का यह प्रमुख माध्यम था। फेसबुक द्वारा की गई इस कार्रवाई से सपा नेताओं में जबरदस्त आक्रोश है। इसे राजनीतिक साजिश का रूप दिया जा रहा है। एक्स पर सपा समर्थक भड़ास निकाल रहे हैं। फेसबुक की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कंपनी के सामान्य दिशा-निर्देशों के अनुसार अकाउंट सस्पेंड करने के पीछे कारणों में कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन, स्पैमिंग या फेक न्यूज फैलाना शामिल हो सकता है। हालांकि, सपा नेताओं का दावा है कि पेज पर कोई विवादास्पद सामग्री पोस्ट नहीं की गई थी। पार्टी के सोशल मीडिया टीम ने तुरंत फेसबुक से संपर्क साधा है और अपील दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सपा एमएलसी राजपाल कश्यप ने एक्स पर लिखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की फेसबुक आईडी को सस्पेंड किया जाना भाजपा सरकार की घबराहट को दर्शाता है। सत्ता के दबाव में फेसबुक द्वारा उठाया ये कदम निंदनीय एवं लोकतांत्रिक आवाज का दमन है। पेज को अभिलंब बहाल किया जाए।

पूर्व मंत्री और सपा प्रवक्ता पवन पांडेय ने कहा कि फेसबुक ने आज अपनी सभी हदें पार करने की हिम्मत की है। बिना किसी चेतावनी या नोटिस के अखिलेश यादव के ऑफिशियल पेज को निलंबित कर दिया है। ये कोई साधारण खाता नहीं है। उसने भारतीय लोकतंत्र और करोड़ो लोगों की आवाज, अखिलेश यादव की आवाज़ को दबाने का कुत्सित प्रयास किया है। फेसबुक को अपनी सीमाओं को याद रखना चाहिए। वह लोकतंत्र को चुप नहीं करा सकता। समाजवादियों फेसबुक को होश में लाने का समय आ गया है। ऐसा अहंकार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।