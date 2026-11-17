कभी इस वोट बैंक की निर्विवाद धुरी रहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के सामने अब समाजवादी पार्टी (SP), आजाद समाज पार्टी (ASP) और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) जैसे कई नए दावेदार चुनौती बनकर उभरे हैं।

उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की सियासी लड़ाई अब केवल पारंपरिक 'PDA बनाम NDA' के दायरे तक सीमित नहीं रह गई है। प्रदेश की कुल आबादी के लगभग 21 प्रतिशत दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए कई अलग-अलग स्तर पर मुकाबला शुरू हो चुका है। कभी इस वोट बैंक की निर्विवाद धुरी रहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के सामने अब समाजवादी पार्टी (SP), आजाद समाज पार्टी (ASP) और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) जैसे कई नए दावेदार चुनौती बनकर उभरे हैं।

आगरा सम्मेलन से शुरू हुई जुबानी जंग 15 नवंबर को आगरा के जीआईसी मैदान में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 'पीडीए दलित महासम्मेलन' के जरिए बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के संयोजन में पश्चिमी यूपी के करीब 30 जिलों से जुटी भीड़ के बीच अखिलेश ने अपने फॉर्मूले PDA के 'D' को नया अर्थ देते हुए 'दमदार दलित' बताया।

इस बयान के ठीक अगले दिन चिराग पासवान ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत में चिराग ने कहा कि केवल चुनाव के वक्त दलितों को याद करना गलत है; दलितों को वास्तव में 'दमदार' और सशक्त बनाने का काम स्वर्गीय रामविलास पासवान जैसे नेताओं ने किया है, जिनके योगदान को स्वीकार किए बिना यह चर्चा अधूरी है।

BSP की वापसी की क्या रणनीति? 2017 में 22.23% और 2022 में 12.88% से घटकर 2024 लोकसभा चुनाव में करीब 9.4% तक सिमटी मायावती की बहुजन समाज पार्टी के सामने अपने कोर वोट बैंक को फिर से एकजुट करने की चुनौती है। 6 दिसंबर को लखनऊ में बड़ी रैली कर अपनी सियासी ताकत दिखाने की तैयारी है। आकाश आनंद को भी एक्टिव कर दिया गया है।

बीएसपी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपने पारंपरिक दलित खासकर जाटव वोट बैंक को फिर से संगठित करने की कोशिश कर रही है। पार्टी की रणनीति में जाटव समर्थन को मजबूत करने के साथ गैर-जाटव दलित, अति-पिछड़े और अन्य हाशिए पर रहे समुदायों तक पहुंच बढ़ाना, युवा मतदातों को जोड़ना और पश्चिम यूपी में दलित-मुस्लिम वोट के लिए चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी की गठबंधन की चुनौती का जवाब देना शामिल है। इसके लिए बीएसपी ने जनसभाओं, कार्यकर्ता-संगठन को सक्रिय करने और बड़ी रैलियों के जरिए जमीनी मौजूदगी दिखाने की तैयारी की है। लखनऊ की महारैली से पहले 22 नवंबर को आगरा के एतमादपुर में बड़ी रैली की भी योजना है।

मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से बीएसपी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया है और उन्हें 2027 चुनाव की तैयारी में मुख्य चुनावी चेहरा बनाया है। उनकी भूमिका है कि पार्टी के संगठन और संसाधनों को सक्रिय करें, दलित युवाओं तक पहुंच बढ़ाएं और सहारनपुर, बरेली, बुलंदशहर और बिजनौर के बढ़पुर जैसे क्षेत्रों में जनसभाएं करें।

अखिलेश का 'दलित दमदार' दांव समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (PDA) समीकरण के सहारे गैर-जाटव और जाटव दोनों वर्गों को जोड़ने; संविधान, आरक्षण और पेपर लीक को मुख्य मुद्दा बनाया है। अखिलेश पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक 'पीडीए दलित महासम्मेलन' के जरिए जमीनी विस्तार में जुड़े हैं।

अखिलेश यादव ने 15 नवंबर 2026 को आगरा में दलित महासम्मेलन को संबोधित कर पीडीए के ‘डी’ को ‘दमदार दलित’ कहा और चुनाव को “5% बनाम 95%” की लड़ाई बताया; उनका दावा है कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का साझा मोर्चा भाजपा को हराएगा।

सपा की तैयारी में दलित सम्मेलन, जनसभाएं, बूथ-स्तर का संगठन और यूपी की 86 आरक्षित विधानसभा सीटों पर विशेष ध्यान शामिल है। पार्टी ने लखनऊ में विधानसभा अध्यक्षों के साथ बैठक कर संगठन, बूथ मैनेजमेंट और दलित वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति पर मंथन किया। अखिलेश ने आगरा सम्मेलन की समीक्षा और अगली रणनीति के लिए नेताओं और दावेदारों को लखनऊ बुलाया भी है। रणनीति का उद्देश्य बीएसपी के कमजोर होते दलित जनाधार में सेंध लगाना और भाजपा के दलित समर्थन में गिरावट लाना है- इसके लिए आरक्षण, संविधान की रक्षा, सरकारी नौकरियां, पेपर लीक और स्कूली शिक्षा जैसे मुद्दों को चुनावी भाषा में उठाया जा रहा है।

रायबरेली से अपनी पीडीए रथ यात्रा भी शुरू की है, जिससे पार्टी दलितों के साथ अपनी मौजूदगी दिखाने और गठबंधन की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रही है। इस रणनीति की असली परीक्षा यह होगी कि बीएसपी के पारंपरिक जाटव वोट और गैर-जाटव दलित मतदाता सपा-कांग्रेस गठबंधन को कितना स्वीकार करते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद-ओवैसी गठबंधन भी दलित-मुस्लिम वोट के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है।

चंद्रशेखर और ओवैसी का गठबंधन बढ़ाएगा टेंशन नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी ने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाया है, जिसने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ओवैसी ने चंद्रशेखर को सीएम चेहरा घोषित कर दलित-मुस्लिम समीकरण साधने की कोशिश की।

इस गठबंधन का मकसद दलित और मुस्लिम वोटों को एक नए ‘तीसरे मोर्चे’ के रूप में जोड़ना है। गठबंधन की रणनीति है कि चंद्रशेखर आजाद दलित- खासकर पश्चिम यूपी में और ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं को साधें; साथ ही बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों की कमी, आर्थिक तंगी और शासन के मुद्दों को चुनावी एजेंडा बनाया जाए।

गठबंधन का चुनावी दांव यूपी के अनुमानित 21% दलित और 19% मुस्लिम जनसंख्या- कुल लगभग 40% पर टिका है, लेकिन यह आबादी का आंकड़ा है, सीधे वोट का नहीं। मोर्चा पहले लगभग 150 सीटों पर मैदान में उतरने की तैयारी में बताया गया, जबकि बाद की रिपोर्टों में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना भी जुड़ी है। हालांकि, सीट-बंटवारा और उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट अभी घोषित नहीं हुई है। चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बताया गया है, जबकि ओवैसी की भूमिका मुस्लिम समर्थन और संगठन को जोड़ने की है।

यह गठबंधन सबसे ज्यादा बीएसपी की वापसी की राह में बाधा बन सकता है, क्योंकि आजाद जाटव दलित नेता हैं और ओवैसी मुस्लिम वोट में पकड़ रखते हैं; बीएसपी ने 2022 में 97 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और 2027 में भी मुस्लिम उम्मीदवारों को बड़ी जगह देने की योजना बना रही है। सपा के लिए खतरा खासकर अल्पसंख्यक वोट को बंटने का है, जबकि पश्चिम यूपी में दलित-मुस्लिम सीटों पर त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबला तेज हो सकता है।

चिराग पासवान ने भी ठोका दांव इस बार चिराग पासवान ने भी यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। LJP-रामविलास का मकसद गैर-जाटव दलितों खासकर पासी और पासवान समुदाय को साधना। NDA में सम्मानजनक सीटें न मिलने पर सभी 403 सीटों पर अकेले लड़ने का विकल्प खुला रखा है।

पार्टी की मुख्य रणनीति है दलित- खासकर पासी और पासवान समुदाय मतदाताओं को आधार बनाकर बिहार से बाहर यूपी में अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाना है। चिराग ने दलितों और अनुसूचित जातियों के समर्थन का दावा करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर उनकी आवाज उठाई जाएगी।

LJP (रामविलास) ने यूपी में ‘नव संकल्प महासभा’ अभियान शुरू किया है, जिसके तहत जिलों में बैठकें, दलित चौपाल और कार्यकर्ताओं से संपर्क कर संगठन की ताकत तथा संभावित वोट बैंक का आकलन किया जा रहा है। जबकि प्रयागराज में ‘यूथ बोले तो’ कार्यक्रम के जरिए युवा मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है। चिराग पासवान ने 17 नवंबर को लखनऊ में कहा कि दिसंबर से ‘चौखट-चौखट चिराग’ अभियान शुरू होगा, जिसका उद्देश्य घर-घर संपर्क और संगठन को मजबूत करना है।

चिराग पासवान की इस रणनीति का असर बीएसपी, सपा और चंद्रशेखर आजाद के मोर्चे के दलित वोट पर हो सकता है, लेकिन उसकी सीमा यह है कि LJP का यूपी में संगठनात्मक आधार अभी बिहार जितना स्थापित नहीं है।

बीजेपी (NDA) के लिए अवसर और गठबंधन की चुनौती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी संगठन सरकारी योजनाओं और सुशासन के दम पर दलित समाज की अलग-अलग उपजातियों में पैठ बढ़ाने में जुटे हैं। पार्टी पहले से ही अपना दल (एस), निषाद पार्टी और सुभासपा जैसे सहयोगियों के जरिए जातीय समीकरण साध रही है।