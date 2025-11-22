टिकट कंफर्म होने की संभावना बढ़ी, इन ट्रेनों में लगेंगे एक्स्ट्रा कोच

Hindustan Hindi News
उत्तर रेलवे प्रबंधन ने मंडल मुख्यालय से होकर गुजरने वाली छह ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। पद्मावत, अयोध्या एक्सप्रेस और सुहेलदेव एक्सप्रेस में भी एक्स्ट्रा कोच लगाए जाएंगे। अतिरिक्त कोच लगने से यात्रियों का रिजर्वेशन कंफर्म होने की संभावना बढ़ गई है।

Sat, 22 Nov 2025 06:59 AMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, मेरठ
उत्तर रेलवे प्रबंधन ने यात्रियों की सुविधा के लिए मंडल मुख्यालय से होकर गुजरने वाली छह ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। पद्मावत, अयोध्या एक्सप्रेस और सुहेलदेव एक्सप्रेस के यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि गाड़ी संख्या 14207 में 22 से 28 नवंबर तक स्लीपर कोच बढ़ाया गया है। यह गाड़ी मां बेहला देवी धाम प्रतापगढ़-दिल्ली पद्मावत एक्सप्रेस के नाम से चलती है।

जबकि वापसी में गाड़ी संख्या 14208, दिल्ली-मां बेहला देवी धाम प्रतापगढ़ पद्मावत एक्सप्रेस में स्लीपर के दो अतिरिक्त कोच लगेंगे। 25 नवंबर से एक दिसंबर तक व्यवस्था लागू रहेगी। गाड़ी संख्या 14205, अयोध्या कैंट-दिल्ली एक्सप्रेस में एक स्लीपर कोच बढ़ाया गया है। यह सुविधा 24 से 30 नवंबर तक के लिए है। जाहिर है, अतिरिक्त कोच लगने से यात्रियों का रिजर्वेशन कंफर्म होने की संभावना बढ़ गई है।

दिल्ली-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस में स्लीपर कोच बढ़ा

दूसरी दिशा से गाड़ी संख्या 14206, दिल्ली-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस में एक स्लीपर कोच बढ़ाया गया है। यह सहूलियत 23 से 29 नवंबर तक के लिए है। गाड़ी संख्या 22420, आनंद विहार टर्मिनल-गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस में एक कोच बढ़ाया है। यह आदेश 22 से 27 नवंबर तक की सेवा के लिए है। उधर, इसी ट्रेन की वापसी में गाड़ी संख्या 22419, गाजीपुर सिटी-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस में एक स्लीपर कोच बढ़ाया गया है। 23 से 28 नवंबर तक यात्रियों को इसकी सहूलियत दी गई है।

एनईआर की पंक्चुअल्टी लड़खड़ाई, शुरू हो गई ट्रेनों की लेटलतीफी

ठंड की शुरुआत होने के साथ ही ट्रेनों की लेटलतीफी शुरू हो गई है। कुछ समय पूर्व तक 85 फीसदी से ऊपर चल रही एनईआर की पंक्चुअल्टी (ट्रेनों का समय पालन) 75% पर आ गया है। सबसे खराब समय पालन बनारस मण्डल का है। यहां महज 60 फीसदी ट्रेनें ही समय पर चल रही हैं। लखनऊ मंडल यह 75 से 80 के बीच है। इज्जतनगर मंडल में स्थिति बेहतर है यहां पंक्चुअल्टी 85 फीसदी के ऊपर है।

ठंड का असर ट्रेनों पर दिखने लगा है। बठिंडा से गोरखपुर आने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस शुक्रवार को साढ़े तीन घंटे लेट से पहुंची। वहीं, दरभंगा से गोरखपुर होते हुए दिल्ली जाने वाली सम्पर्कक्रांति एक्स्प्रेस भी एक घंटे की देरी से गोरखपुर पहुंची। बरौनी से चलकर गोरखपुर हुए बांद्रा जाने वाली अवध एक्सप्रेस भी सवा घंटे की देरी से गोरखपुर आई।

ट्रेनों की इस लेटलतीफी की वजह से यात्री रास्ते में खूब परेशान हुए। छोटे-छोटे और आउटर स्टेशनों पर ट्रेनों के खड़े हो जाने की वजह से लोगों को खुद दिक्कत हुई। वहीं दूसरी ओर गोरखपुर जंक्शन पर ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्री भी बेहाल हो गए। लगभग सभी प्लेटफार्मों पर यात्रियों की भीड़ लग गई।

