धमाकों से कांप गया कलेजा, बंकर में छिपे ; ईरान-इजरायल युद्ध के बीच यूपी के परिवारों की आपबीती

अमेरिका-इजरायल के ईरान पर हमले के बाद यूपी में विरोध प्रदर्शन हुए। दुबई, हाइफा और रियाद में रह रहे यूपी के लोगों ने धमाकों और सायरन के बीच दहशत भरे हालात बताए। उड़ानें बंद होने से कई परिवार फंसे हैं और परिजन संपर्क न होने से चिंतित हैं।

अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले के बाद यूपी के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए। ईरान में फंसे यूपी के कई लोगों ने अपने परिजनों से हालात बयां किए। कांग्रेस के मेरठ जिलाध्यक्ष रहे नरेश चंद शर्मा का बेटा अभिनव शर्मा दुबई में इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। रविवार सुबह नरेशचंद ने फोन कर बेटे से बात की। अभिनव ने बताया, उसके घर से करीब 300 मीटर दूर ही बुर्जअल पांच सितारा होटल है, जहां मिसाइल दागी गईं। वह घर के गार्डन में खड़े थे तभी धमाके से दिल दहल गया और आसमान में धुआं ही धुआं देने लगा।

धमाकों के बीच बंकर में रहने को मजबूर जंग के बीच ईरान की ओर से लगातार हो रहे मिसाइल हमलों के बीच इजरायली शहर हाइफा में दहशत का माहौल है। कानपुर के कामगार राजा और धीरज ने बताया कि हर पांच मिनट पर सायरन बज रहे हैं। लोग अपार्टमेंट व बंकरों में शरण ले रहे हैं। धीरज के अनुसार, दागी जा रहीं कुछ मिसाइलें हवा में फटकर कई हिस्सों में बंट जाती हैं और बम दूर-दूर तक गिरते हैं। शनिवार को उनके घर से करीब 200 मीटर दूर समुद्र में एक मिसाइल गिरी। उस समय वे बंकर में थे। युद्ध के चलते एक दिन की छुट्टी रही और कार्यस्थलों पर बंकर व्यवस्था दुरुस्त की गई।सोमवार से फिर ड्यूटी पर बुलाया गया है।

ईरानी बहू ससुराल में नहीं मना पाएगी होली मुरादाबाद के कांठ रोड हरथला निवासी पंकज दिवाकर की पत्नी फायजा इजरायल-ईरान जंग के चलते इस बार ससुराल में होली नहीं मना पाएंगी। ईरान की रहने वाली फायजा ने पंकज से विवाह किया था और कुछ समय पूर्व वह पति के साथ ईरान चली गई थीं। फोन पर हुई बातचीत में पंकज दिवाकर ने अपने परिजनों को बताया कि वह पत्नी फायजा के साथ ईरान से भारत आने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक शुरू हुई जंग के चलते हवाई सेवाएं बंद कर दी गईं।