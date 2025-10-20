यूट्यूब देखकर बैलून बम बनाते समय विस्फोट, आंख में धंसा बारुद, शरीर के कई हिस्से झुलसे

संक्षेप: यूपी के गोरखपुर में यूट्यूब देखकर बैलून बम बनाते समय किशोर के साथ हादसा हो गया। अचानक हुए विस्फोट से आंख में बारुद धंस गया। शरीर के कई हिस्से झुलस गए। किशोर को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उसकी एक आंख की रोशनी जाने का खतरा बताया जा रहा है।

यूपी के गोरखपुर में किशोर की एक अनजानी गलती से दीपावली की खुशियां दुख में बदल गईं। सोमवार को यूट्यूब देखकर घर पर बैलून बम बनाते समय 13 साल के किशोर के साथ बड़ा हादसा हो गया। बैलून बम किशोर के हाथ में ही फट गया। इससे उसके एक आंख में बारूद धंस गया। डॉक्टरों के अनुसार उसकी एक आंख की रोशनी जाने का खतरा मंडरा रहा है। किशोर के हाथ और शरीर का कुछ हिस्सा भी झुलस गया है। उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

किशोर गुलरिहा थाना क्षेत्र स्थित मेडिकल कॉलेज के पास के एक गांव का रहने वाला है। वह यूट्यूब देखने का शौकीन है। यूट्यूब पर ही किशोर ने बैलून से बम बनाने की विधि को देखा था। इसके बाद वह घर पर यूट्यूब को देखकर बैलून बम बनाने के लिए सामग्री जुटाई। बैलून बम में कोल्ड ड्रिंक की बोतल में गैस वाले गुब्बारे के साथ पटाखा बांधकर विस्फोट करना था।

बताया जाता है कि सोमवार को किशोर से बम बनाने में कुछ चूक हो गई। आग लगने पर कुछ देर तक पलीता जला लेकिन फिर उसमें से धुआं निकलना बंद हो गया। यह देखकर अतिउत्साह में किशोर बम की जांच करने पहुंचा। जैसे ही उसने जांचने के लिए बैलून बम को हाथ में उठाया बोतल में धमाका हो गया। इस दौरान जलता हुआ बारूद उसकी आंख में धंस गया।