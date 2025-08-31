लखनऊ में घर में चल रही पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 3 लोगों की मौत; कई की हालत गंभीर

लखनऊ की एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ है। इस दुर्घटना में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि छह से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तीन लोगों की हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है।

Explosion in firecracker factory: यूपी की राजधानी लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र की एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ है। इस दुर्घटना में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि छह से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तीन लोगों की हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पांच दमकल गाड़ियों के साथ फायर ब्रिगेड पहुंचा और राहत और बचाव के काम में जुट गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। धमाके के बाद से मौके पर अफरा-तफरी मची हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए राहत और बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि आलम नाम के शख्स के मकान में अवैध ढंग से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी।

घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। धमाके के चलते आसपास की कुछ बिल्डिंग भी प्रभावित हुई हैं। फायर ब्रिगेड के जवान जोर शोर से राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। दुर्घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसर भी मौके पर पहुंचे हैं।