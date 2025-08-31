explosion in a firecracker factory in lucknow deaths many injured fire brigade rescue operation cm yogi order लखनऊ में घर में चल रही पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 3 लोगों की मौत; कई की हालत गंभीर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
लखनऊ में घर में चल रही पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 3 लोगों की मौत; कई की हालत गंभीर

लखनऊ की एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ है। इस दुर्घटना में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि छह से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तीन लोगों की हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 01:26 PM
Explosion in firecracker factory: यूपी की राजधानी लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र की एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ है। इस दुर्घटना में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि छह से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तीन लोगों की हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पांच दमकल गाड़ियों के साथ फायर ब्रिगेड पहुंचा और राहत और बचाव के काम में जुट गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। धमाके के बाद से मौके पर अफरा-तफरी मची हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए राहत और बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि आलम नाम के शख्स के मकान में अवैध ढंग से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी।

घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। धमाके के चलते आसपास की कुछ बिल्डिंग भी प्रभावित हुई हैं। फायर ब्रिगेड के जवान जोर शोर से राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। दुर्घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसर भी मौके पर पहुंचे हैं।

अवैध रूप से चल रही थी पटाखा फैक्ट्री

बताया जा रहा है कि लखनऊ गुडंबा क्षेत्र में यह फैक्ट्री अवैध ढंग से चलाई जा रही थी। जिस आलम के घर में फैक्ट्री चल रही थी खुद उसकी, उसकी पत्नी और बच्चे की दुर्घटना में मौत हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। मौके पर काफी अफरा-तफरी मची हुई है। आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुटे हैं। फिलहाल सबका फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। एक बार रेस्क्यू पूरा होने के बाद इस बात की जांच की जाएगी कि इस इलाके में अवैध रूप से यह पटाखा फैक्ट्री कैसे चल रही थी। लोगों का कहना है कि मलबे के नीचे अब भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं। उनको निकालने के लिए फायर ब्रिगेड तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है।

