एएमयू के रिटायर्ड कर्मचारी के मकान में धमाके से कमरा ध्वस्त, सिलेंडर विस्फोट का दावा, नहीं मिले टुकड़े

संक्षेप:

अलीगढ़ में एएमयू के रिटायर्ड कर्मचारी के मकान में धमाके से कमरा ध्वस्त हो गया। पुलिस को सिलेंडर फटने की सूचना मिली लेकिन सिलेंडर के टुकड़े मौके पर नहीं मिले हैं। ऐसे में ब्लास्ट का कारण तलाशने के लिए फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है।

Jan 20, 2026 06:35 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, अलीगढ़, संवाददाता
अलीगढ़ में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के किला रोड स्थित शमशाद मार्केट में रविवार की रात रिटायर्ड एएमयू इंजीनियर के घर में ब्लास्ट हो गया। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए। कमरे की दीवारें भी ध्वस्त हो गईं। पुलिस को घर में सिलेंडर फटने की सूचना मिली थी,मगर वहां फटा हुआ सिलेंडर नहीं मिला। ब्लास्ट का कारण तलाशने के लिए फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्यायड ने साक्ष्य एकत्रित किए हैं।

शमशाद मार्केट निवासी मसूद अख्तर एएमयू से रिटायर्ड इंजीनियर हैं। वह अविवाहित हैं। घर पर अकेले ही रहते हैं। रोजाना की तरह रविवार की रात वह किचिन में थे। गैस चूल्हे पर लगे हंडेनुमा हीटर पर हाथ सेंक रहे थे। तभी अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। कुछ ही देर में तेज आबाज के साथ सिलेंडर फट गया। धमाके से कमरा ध्वस्त हो गया। दीवारों में दरारें आ गईं।

तेज आवाज सुनकर कुछ देर के लिए लोग सहम गए। हादसे में मसूद अख्तर के दोनों हाथ झुलस गए हैं। उधर सूचना मिलते ही थाना पुलिस, फॉरेंसिक टीम और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। पुलिस की पड़ताल में वहां फटा हुआ कोई गैस सिलेंडर नहीं मिला। अब धमाका किस वजह से हुआ। इन सभी पहलुओं पर पुलिस पड़ताल कर रही है।

घर में दो सिलेंडर

घर में रखे दो सिलेंडर मिले हैं,जो क्षतिग्रस्त नहीं थे। पुलिस ने दोनों सिलेंडरों को कब्जे में लिया है। वहीं,जले हुए सामान और दीवार पर बने निशान के सैंपल एकत्रित किए हैं।

घर पर नहीं है किसी का आना-जाना

70 वर्षीय मसूद अख्तर के घर पर किसी का आना-जाना भी नहीं हैं। वह अकेले ही रहते हैं। एक भाई विदेश में रहते हैं। दूसरे भाई की बीते दिनों लखनऊ में मौत हो गई थी। खाना भी वह स्वयं ही बनाते हैं।

सीओ तृतीय सर्वम सिंह के अनुसार घर में गैस सिलेंडर फटने की सूचना मिली थी,मगर वहां कुछ मिला नहीं। जबकि घर में धमाका हुआ है। धमाका किस वजह से हुआ। इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं।