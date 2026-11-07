दिवाली से पहले पटाखा कारोबारी के घर विस्फोट; धमाके के साथ गिरी छत, महिला के उड़े चीथड़े, टुकड़ों में बंटा शव
दिवाली से पहले पटाखा कारोबारी के घर तेज धमाका हुआ। धमाके के साथ घर की छत भरभराकर ढह गई। इस धमाके में एक महिला की मौत हो गई। धमाका इतना तेज था कि महिला के चीथड़े उड़ गए।
Fatehpur Blast: यूपी फतेहपुर में दिवाली से पहले पटाखा करोबारी के घर जोरदार धमाका हो गया। धमाके की चपेट में आने से एक महिला का शरीर टुकड़ों को बंट गया। एक हाथ करीब दो सौ मीटर दूर जाकर गिरा। घर की छत भर-भराकर गिर पड़ी। पड़ोसियों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू की है।
हथगाम कस्बे के इंद्रानगर निवासी मोहम्मद रफी उर्फ वसीम आतिशबाजी का काम करता है। दीवाली पर उसने अस्थाई लाइसेंस लेकर कर्बला मैदान में पटाखे की दुकान लगा रखी है। रफी के बड़े बेटे साहिबे आलम ने बताया कि शनिवार शाम करीब चार बजे 48 वर्षीय मां नसरीन छत पर थीं। घर के सभी लोग बाहर थे। इसी दौरान अचानक घर में जोरदार धमाका हो गया। छत पर बना बाथरूम भर-भराकर ढह गया। लिंटर समेत पूरी छत क्षतिग्रस्त हो गई। धमाके की चपेट में आने से मां नसरीन की मौत हो गई। उनका शरीर पांच-छह टुकड़ों में बंट गया। एक हाथ करीब दो सौ मीटर दूर पड़ा मिला।
धमाके के बाद क्या बोले पड़ोसी
पड़ोसियों ने बताया कि घर में आतिशाबाजी का सामान रखा था। आशंका है कि कई बड़े धमाके वाले विस्फोट पटाखे भी जमा थे। इन्हीं पटाखों में जोरदार धमाका हुआ है। परिजनों ने फ्रिज फटने की बात भी बताई है। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि फ्रिज में अचानक तेज विस्फोट के हुए धमाके से आतिशबाजी का रखा सामान भी चपेट में आने से हादसा हुआ है। महिला की मौत होने के साथ मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है, मामले की जांच कराई जा रही है।
छोटे गैस सिलेंडर में विस्फोट, महिला की मौत
वहीं दूसरी ओर बलिया में गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। जिससे एक युवक झुलस गया। स्थानीय थाना क्षेत्र के माधोपुर निवासी प्रताप चौरसिया की पत्नी मानसी छोटे गैस सिलेंडर पर दूध गर्म कर रही थीं। इसी बीच किसी प्रकार उसमें आग लग गयी। जानकारी होने पर प्रताप पहुंचा तो बोरे से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। हालांकि आग और धधकने लगी लिहाजा वह लपटों से घिरे सिलेंडर को उठाकर घर से करीब 50 मीटर दूर लेजाकर फेंक दिया। इस दौरान प्रताप का एक हाथ भी झुलस गया। शोर सुनकर वहां पर पहुंची पड़ोस की रहने वाली 58 वर्षीय विजय लक्ष्मी देवी पत्नी दयाशंकर चौरसिया अन्य लोगों को दूर हटाने का प्रयास कर रही थी। लोगों का कहना है कि आग की लपटों के कम होने के बावजूद सिलेंडर तेज आवाज के साथ फट गया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।