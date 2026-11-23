दबदबा का मतलब बताते हुए गरजे बृजभूषण, बोले-किसी को बुरा लगता है तो समझने का प्रयास करे
उत्तर प्रदेश के गोंडा में राम कथा शामिल होने पहुंचे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दबदबा का मतलब बताते हुए कहा कि किसी को बुरा लगता है तो समझने का प्रयास करे। गोंडा और देवीपाटन का मंडल का दबदबा पहले भी था। कथा के क्षेत्र में भी गोंडा का दबदबा हो गया है और गोंडा का दरबार रहेगा।
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के इटियाथोक क्षेत्र के जयप्रभा ग्राम में रही श्रीराम कथा में पहुंचे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दबदबा का मतलब बताते हुए गरजे। बृजभूषण ने कहा कि किसी को बुरा लगता है तो समझने का प्रयास करे। गोंडा और देवीपाटन का मंडल का दबदबा पहले भी था। कथा के क्षेत्र में भी गोंडा का दबदबा हो गया है और गोंडा का दरबार रहेगा। गोंडा का प्रभाव सतयुग में भी था, गोंडा का प्रभाव त्रेता में भी था। गोंडा का प्रभाव द्वापर में भी था। गोंडा का प्रभाव कलयुग में भी है और रहेगा भी।
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि गोंडा में कथाओं का दबदबा पहले भी था और आगे भी कायम रहेगा। यहां सतयुग से ही धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजनों की समृद्ध परंपरा रही है। बृजभूषण ने कहा कि मैंने यह बताया कि इस धरती पर कौन-कौन सी विभूतियां पैदा हुई, जैसे सतयुग में बारह भगवान। त्रेता में राम और अयोध्या। द्वापर में भीम की कथा है। इसके बाद गौतम बुद्ध, अष्टावक्र, महाराजा सुहेलदेव। कौन से युग में गोंडा का प्रभाव नहीं रहा है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इसलिए लोग समझने की कोशिश करें।
बृजभूषण ने कहा कि यहां की जनता ने अटल जी संसद तक पहुंचाया
उन्होंने गोंडा की ऐतिहासिक और राजनीतिक विरासत का उल्लेख करते हुए भारत रत्न नानाजी देशमुख और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। बृजभूषण ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को भी यहां की जनता ने सांसद चुनकर संसद तक पहुंचाया था। उन्होंने अयोध्या धाम के संत महंत राजकुमार दास को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध कथावाचक राजन जी महाराज की गोंडा जिले में यह दूसरी कथा है। इटियाथोक क्षेत्र के परासराय में महर्षि पाराशर की तपोस्थली होने से गोंडा का आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है। कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने, संस्कारों को मजबूत करने और जीवन मूल्यों की सीख देने का सशक्त माध्यम है। इससे नई पीढ़ी को धर्म, संस्कृति और नैतिकता से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है।
नौ दिवसीय राम कथा में पहुंच रहे दिग्गज
आपको बता दें कि गोंडा में जयप्रभा ग्राम में महंत आलोक दास जी महाराज 17 नवंबर से 25 नवंबर तक दिव्य राम कथा करा हैं। इस आयोजन में देशभर से साधु-संतों और श्रद्धालुओं के पहुंच रहे हैं। देश-विदेश से आने वाले संतों के ठहरने के लिए करीब सौ कॉटेज बनाए गए हैं। इसके साथ ही पांच बड़े पंडाल भी तैयार किए गए हैं। इस कथा में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव, जगद्गुरु महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा,महंत राजकुमार दास समेत कई दिग्गज शामिल हो चुके हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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