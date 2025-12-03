Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsExpiry date labels were constantly changing until they were sold Several food stores including Lulu Mall sealed
जब तक बिके नहीं, बदलते रहते थे एक्सपायरी डेट का लेबल; यूपी में खान-पान के कई नामी दुकान सील

संक्षेप:

यूपी में खान-पान की कई नामी दुकानों पर FDSA ने छापेमारी की। जांच में पता चला कि कुछ फूड आउटलेट्स में एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स के लेबल बार-बार बदलकर बेचे जा रहे थे। गड़बड़ी पाए जाने पर कई प्रतिष्ठानों को तुरंत बंद कर दिया गया और दर्जनों खाद्य नमूने लिए गए। 

Wed, 3 Dec 2025 03:15 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
यूपी के लखनऊ के लुलु हाइपर मॉल समेत प्रदेश के कई बड़े मॉल्स में बिक रहे खाने की दुकानों पर FDSA ने छापेमारी की। जांच में सामने आया कि कुछ फूड आउटलेट्स में एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स पर एक्सपायरी डेट का लेबल बदलकर बेचते थे। गड़बड़ी पाए जाने पर कई प्रतिष्ठानों को तुरंत बंद कर दिया गया और दर्जनों से खाद्य नमूने लिए गए। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश स्तरीय टीमों ने की।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने लखनऊ के सभी बड़े मॉल्स के फूड कोर्ट्स में एक साथ छापेमारी की। खाद्य विभाग की 14 टीमों ने लुलु, पलासियो, फीनिक्स, सिनेपोलिस, एमरल्ड, वेव और फोनिक्स मॉल में एक साथ जांच की किया। इस चेकिंग में खासतौर पर गंदगी, लाइसेंस की अनियमितता और खराब हाइजीन पर सख्ती दिखाई गई। खामी पाए जाने पर एफएसडीए की टीमों ने चार बड़े फूड आउटलेट्स का खाद्य कारोबार तुरंत बंद करा दिया। साथ ही दर्जनों प्रतिष्ठानों से खाद्य नमूने लिए गए। इसके अलावा कई को सुधार नोटिस थमाया।

लुलु हाइपर मॉल में मैन्युफैक्चरिंग डेट बदलने और लाइसेंस की गड़बड़ी का खेल चल रहा था। जब तक सामान न मिले तब तक एक्सपायरी डेट का लेबल बदलकर काम चलाते थे। साथ ही लाइसेंस में भी खेल किया था। इस कारण एफडीएसए ने पूरा फूड सेक्शन बंद कर दिया गया। डबरु द चाप भी बिना लाइसेंस चल रहा था, उसे लाइसेंस मिलने तक बंद किया गया। टुंडे कबाबी, चिलीज़, करीम्स जैसे बड़े रेस्टोरेंट्स से नमूने लिए गए और सुधार नोटिस दिए गए। सिनेपोलिस मॉल के केएफसी में गंदगी पाई गई, इसलिए उसका कारोबार रोक दिया गया। नूडल स्टेशन और कुछ अन्य आउटलेट्स को भी सुधार नोटिस मिला।

पलासियो मॉल में स्काई ग्लास, रॉयल कैफे, मोती महल और छप्पन भोग जैसे 10 रेस्टोरेंट्स से सबसे ज्यादा नमूने लिए गए। पिज्जा हट, ईयर सब और चोको फाउंटेन ठीक पाए गए। इसके अलावा बीकानेर वाला, केएफसी और नाथूज को सुधार नोटिस मिला। वेव मॉल में भी केएफसी और बरिस्ता को नोटिस दिया गया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
