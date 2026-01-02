Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsExpedite budget expenditure, ensure timely completion of projects; CM Yogi directs officials
बजट खर्च में तेजी लाएं, परियोजनाएं समय से पूरी हों; अधिकारियों को सीएम योगी के निर्देश

संक्षेप:

सीएम योगी ने वित्त विभाग की समीक्षा की। योगी ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बजट खर्च में तेजी लाएं। परियोजाएं और योजनाएं समय से पूरी हों।

Jan 02, 2026 06:08 pm IST
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वित्त विभाग की समीक्षा करते हुए उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बजट का समय से इस्तेमाल करने में तेजी लाएं ताकि परियोजनाएं और योजनाएं समय से पूरी हो सकें। बजट को समय से खर्च करने के लिए अधिकारी निर्णय लेने का सामर्थ विकसित करें। जिन विभागों में बजट व्यय की प्रगति धीमी है, वह इसमें तेजी लाएं।

मुख्यमंत्री ने बजट को समय से खर्च करने के लिए हर स्तर पर एक-एक अधिकारी की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय को निर्देश दिए कि जिन विभागों में बजट व्यय की प्रगति धीमी है, उनको चिन्हित करें और उनके विभाग के मंत्रियों को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से पत्र जारी करें।

मुख्यमंत्री योगी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासन द्वारा विभिन्न विभागों के जारी बजट के खर्च को लेकर वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागों के बजट प्राविधान के सापेक्ष शासन द्वारा जारी स्वीकृतियों, विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित, व्यय आदि की प्रगति पर अधिक बजट प्राविधान वाले प्रमुख 20 विभागों का प्रस्तुतिकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रमुख 20 विभागों के प्रस्तुतिकरण की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सभी विभाग के अधिकारी तुंरत निर्णय लें। उन्होंने कहा कि निर्णय लेने में देरी से समय से बजट व्यय नहीं हो पाता है। ऐसे में निर्णय लेने में तेजी दिखाएं।

मंत्री, एसीएस केंद्र से बजट जारी कराने के लिए दिल्ली जाएं और पैरवी करें

सीएम योगी ने कहा कि कुछ विभागों में बजट व्यय की प्रगति धीमी है। इसमें तेजी लाने के लिए विभागीय मंत्री और अधिकारी आपस में समन्वय बना कर हर माह बैठक करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन विभागों के आवंटन बजट के कुछ अंश को अभी तक किंहीं कारणों से जारी नहीं किया गया है, उन विभागों को तत्काल बजट आवंटित करें। उन्होंने सभी प्रमुख 20 विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन विभागों को विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से बजट जारी किया जाता है। इसके लिए विभाग के मंत्री, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से बजट जारी करने के लिए पैरवी करें। इसके साथ ही केंद्र सरकार को पत्र लिखें और फोन से फालोअप करें। इसको लेकर मुख्य सचिव भी इनोसेटिव लें।

अगले वर्ष की नई कार्ययोजना पर अभी से शुरू कर दें तैयारियां

मुख्यमंत्री ने बैठक में वित्त विभाग को निर्देश दिए कि आगामी अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर अभी से सभी विभागों के साथ बैठक कर बजट मांग की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि आगामी बजट को विभाग आवंटित करने से पहले उनके पिछले पांच वर्ष के खर्च के आकंलन की समीक्षा करें। उन्होंने निर्देश दिए कि वित्त विभाग नई कार्ययोजना को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दें। वहीं केंद्र सरकार से आगामी बजट आवंटन को लेकर बेहतर समन्वय बनाएं ताकि समय से केंद्र सरकार से बजट मिल सके।

