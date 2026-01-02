बजट खर्च में तेजी लाएं, परियोजनाएं समय से पूरी हों; अधिकारियों को सीएम योगी के निर्देश

संक्षेप: सीएम योगी ने वित्त विभाग की समीक्षा की। योगी ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बजट खर्च में तेजी लाएं। परियोजाएं और योजनाएं समय से पूरी हों।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वित्त विभाग की समीक्षा करते हुए उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बजट का समय से इस्तेमाल करने में तेजी लाएं ताकि परियोजनाएं और योजनाएं समय से पूरी हो सकें। बजट को समय से खर्च करने के लिए अधिकारी निर्णय लेने का सामर्थ विकसित करें। जिन विभागों में बजट व्यय की प्रगति धीमी है, वह इसमें तेजी लाएं।

मुख्यमंत्री ने बजट को समय से खर्च करने के लिए हर स्तर पर एक-एक अधिकारी की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय को निर्देश दिए कि जिन विभागों में बजट व्यय की प्रगति धीमी है, उनको चिन्हित करें और उनके विभाग के मंत्रियों को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से पत्र जारी करें।

मुख्यमंत्री योगी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासन द्वारा विभिन्न विभागों के जारी बजट के खर्च को लेकर वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागों के बजट प्राविधान के सापेक्ष शासन द्वारा जारी स्वीकृतियों, विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित, व्यय आदि की प्रगति पर अधिक बजट प्राविधान वाले प्रमुख 20 विभागों का प्रस्तुतिकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रमुख 20 विभागों के प्रस्तुतिकरण की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सभी विभाग के अधिकारी तुंरत निर्णय लें। उन्होंने कहा कि निर्णय लेने में देरी से समय से बजट व्यय नहीं हो पाता है। ऐसे में निर्णय लेने में तेजी दिखाएं।

मंत्री, एसीएस केंद्र से बजट जारी कराने के लिए दिल्ली जाएं और पैरवी करें सीएम योगी ने कहा कि कुछ विभागों में बजट व्यय की प्रगति धीमी है। इसमें तेजी लाने के लिए विभागीय मंत्री और अधिकारी आपस में समन्वय बना कर हर माह बैठक करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन विभागों के आवंटन बजट के कुछ अंश को अभी तक किंहीं कारणों से जारी नहीं किया गया है, उन विभागों को तत्काल बजट आवंटित करें। उन्होंने सभी प्रमुख 20 विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन विभागों को विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से बजट जारी किया जाता है। इसके लिए विभाग के मंत्री, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से बजट जारी करने के लिए पैरवी करें। इसके साथ ही केंद्र सरकार को पत्र लिखें और फोन से फालोअप करें। इसको लेकर मुख्य सचिव भी इनोसेटिव लें।