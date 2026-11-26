लखनऊ के विस्तार के बाद एलडीए का क्षेत्रफल 1051 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर दोगुना से ज्यादा 2300 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अभी 178 गांव हैं। नए गांव जुड़ने के बाद संख्या 662 हो जाएगी।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। राजधानी लखनऊ के बाहरी इलाकों में अवैध प्लॉटिंग और अनियोजित निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ाया जाएगा। प्राधिकरण में 484 नए गांव शामिल करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तैयार इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचित किया जाएगा।

विस्तार के बाद एलडीए का क्षेत्रफल करीब 1051 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2300 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अभी प्राधिकरण के अधीन करीब 178 गांव हैं। नए गांव जुड़ने के बाद इनकी संख्या 662 हो जाएगी। क्षेत्रफल के लिहाज से यह एलडीए का अब तक का सबसे बड़ा विस्तार होगा।

चारों तहसीलों के गांव होंगे शामिल प्रस्ताव में सरोजनीनगर, मोहनलालगंज, मलिहाबाद और बख्शी का तालाब तहसील के गांव शामिल हैं। सरोजनीनगर के इब्राहिमगंज और नारायणपुर, मोहनलालगंज के सिसंडी, सुरसमऊ, हरदोइया और जहांगीरपुर समेत कई गांव एलडीए के दायरे में आएंगे। मलिहाबाद के सैदापुर, सालेहनगर व शहजादपुर तथा बीकेटी के शेखूपुर, रायपुर राजा, शिवपुरी जैसे गांव भी प्रस्तावित सूची में हैं।

बिना लेआउट के स्वीकृत नहीं की जाएगी प्लॉटिंग रिंग रोड, किसान पथ और एक्सप्रेसवे के आसपास तेजी से बढ़ती आवासीय गतिविधियों के चलते कई इलाकों में बिना लेआउट स्वीकृति के प्लॉटिंग हो रही है। सड़क, नाली, सीवर और पार्क जैसी सुविधाओं के बिना विकसित कॉलोनियों में बाद में लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। एलडीए के दायरे में आने के बाद निर्माण और विकास कार्यों पर नियमानुसार निगरानी होगी।

मास्टर प्लान के बाद निर्धारित होंगे अन्य काम एलडीए के विस्तार से पात्र कॉलोनियों के नियमितीकरण का रास्ता खुलेगा। प्राधिकरण सर्वे कराकर नियमानुसार कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेगा। नगर निगम, नगर पंचायत, छावनी और अन्य विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र प्रस्ताव से बाहर रहेंगे। कैबिनेट मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद नए क्षेत्रों का मास्टर प्लान तैयार कर सड़क, आवासीय क्षेत्र, पार्क और ग्रीन बेल्ट निर्धारित किए जाएंगे।