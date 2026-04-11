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तब मैं डर गई थी...कब्र से निकलवाकर बेटी का पोस्टमॉर्टम कराओ; एक मां की पुलिस से गुहार

Apr 11, 2026 02:59 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, बांदा
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मृतका की मां ने बताया कि उस समय मैं डर गई थी, खौफ में थी। गांव के लोगों के दबाव में बेटी का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। लेकिन अब बेटी की लाश को खुदवा कर पोस्टमार्टम करा कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

तब मैं डर गई थी...कब्र से निकलवाकर बेटी का पोस्टमॉर्टम कराओ; एक मां की पुलिस से गुहार

बांदा जिले के गिरवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर बेटी की कब्र खुदवाकर पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की है। पीड़ित मां ने बताया कि पति परदेश मे रहकर मजदूरी करते हैं। वह और उसकी बेटी घर मे रहती है। उसके तीन बेटे भी बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। उन्होने बताया कि 15 दिन पहले एक युवक उसके घर आया था। झोपड़ी मे छुपकर बैठा था। रात में लघु शंका के लिए उठी तो मेरी आहट पाकर युवक भागना चाहा तो उसे पकड़ा तो धक्का देकर भाग निकला। इस दौरान उसका अंडर वियर वहीं छूट गया। जब इस मामले में बेटी से पूछा तो उसने बताया कि आए दिन छेड़खानी करता है। जबरन बलात्कार करता है। मना करने पर जान से मारने धमकी देता है।

गांववालों के दवाब में नहीं कराया पोस्टमॉर्टम

जब दूसरे दिन पीड़ित मां-बेटी ने आरोपी के माता पिता से शिकायत की तो धमकी देते हुए कहा कि लड़के के खिलाफ कार्रवाई की तो तुम्हारी लड़की को उठवा लेंगे। इसके बाद 2 अप्रैल की रात वो फिर से अपने साथी के साथ आया। रात एक बजे बेटी के साथ रेप किया। अगवाकर ले जाने का जब लड़की ने विरोध किया तो हत्या कर दी और शव को फेंक दिया। जिसके बाद मृतका की मां उस समय डर गई, खौफ में थी। गांव के लोगों के दवाब में बेटी का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया।

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बेटी की कब्र खुदवाकर पोस्टमॉर्टम की मांग

लेकिन अब बेटी की लाश को खुदवा कर पोस्टमार्टम करा कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सीओ नरैनी कृष्णकांत त्रिपाठी ने बताया कि युवती ने सुसाइड किया था। परिजनों ने पहले उसे दफना दिया है। लेकिन अब कार्रवाई की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र मिला है। जिलाधिकारी अनुमति लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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घर से मिला था शव- पुलिस

पुलिस के मुताबिक गिरवां क्षेत्र में एक लड़की का शव उसी के घर से बरामद हुआ था। परिजनों ने बगैर सूचना दिए दफना दिया था लेकिन आज मां ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम कराने और कानूनी कार्रवाई किये जाने की शिकायत की है, जिस पर डीएम के आदेश के बाद शव को कब्र से निकाला जाएगा, पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जो भी रिपोर्ट में तथ्य आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़िता मां अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए पुलिस अधिकारियों के पास भटकने को मजबूर है। कहा कि वह उस समय लोगों के दबाव में कुछ नहीं कह सकी थी। मां ने आरोप लगाया कि एक युवक बेटी को परेशान करता था।

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