तब मैं डर गई थी...कब्र से निकलवाकर बेटी का पोस्टमॉर्टम कराओ; एक मां की पुलिस से गुहार

मृतका की मां ने बताया कि उस समय मैं डर गई थी, खौफ में थी। गांव के लोगों के दबाव में बेटी का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। लेकिन अब बेटी की लाश को खुदवा कर पोस्टमार्टम करा कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

बांदा जिले के गिरवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर बेटी की कब्र खुदवाकर पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की है। पीड़ित मां ने बताया कि पति परदेश मे रहकर मजदूरी करते हैं। वह और उसकी बेटी घर मे रहती है। उसके तीन बेटे भी बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। उन्होने बताया कि 15 दिन पहले एक युवक उसके घर आया था। झोपड़ी मे छुपकर बैठा था। रात में लघु शंका के लिए उठी तो मेरी आहट पाकर युवक भागना चाहा तो उसे पकड़ा तो धक्का देकर भाग निकला। इस दौरान उसका अंडर वियर वहीं छूट गया। जब इस मामले में बेटी से पूछा तो उसने बताया कि आए दिन छेड़खानी करता है। जबरन बलात्कार करता है। मना करने पर जान से मारने धमकी देता है।

गांववालों के दवाब में नहीं कराया पोस्टमॉर्टम जब दूसरे दिन पीड़ित मां-बेटी ने आरोपी के माता पिता से शिकायत की तो धमकी देते हुए कहा कि लड़के के खिलाफ कार्रवाई की तो तुम्हारी लड़की को उठवा लेंगे। इसके बाद 2 अप्रैल की रात वो फिर से अपने साथी के साथ आया। रात एक बजे बेटी के साथ रेप किया। अगवाकर ले जाने का जब लड़की ने विरोध किया तो हत्या कर दी और शव को फेंक दिया। जिसके बाद मृतका की मां उस समय डर गई, खौफ में थी। गांव के लोगों के दवाब में बेटी का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया।

बेटी की कब्र खुदवाकर पोस्टमॉर्टम की मांग लेकिन अब बेटी की लाश को खुदवा कर पोस्टमार्टम करा कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सीओ नरैनी कृष्णकांत त्रिपाठी ने बताया कि युवती ने सुसाइड किया था। परिजनों ने पहले उसे दफना दिया है। लेकिन अब कार्रवाई की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र मिला है। जिलाधिकारी अनुमति लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।