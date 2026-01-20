Hindustan Hindi News
परीक्षार्थियों का जोधपुर-हावड़ा और गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस में घुसे परीक्षार्थी, एसी कोच में भी कब्जा

संक्षेप:

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्टेनोग्राफर परीक्षा समाप्त होने के बाद मंगलवार को दोपहर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर​क्षिा​र्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। 

Jan 20, 2026 11:14 pm ISTDinesh Rathour कानपुर, प्रमुख संवाददाता
यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्टेनोग्राफर परीक्षा समाप्त होने के बाद मंगलवार को दोपहर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर​क्षिा​र्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्लेटफार्म नंबर छह औऱ सात पर जैसे ही जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस और गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस आकर रुकी, वैसे ही परीक्षार्थियों की भीड़ ट्रेनों में घुस गया। भीड़ को जिस कोच का दरवाजा खुला मिला वह उसी में चढ़ गया। हालत यह थी कि एसी कोच तक में भीड़ घुस गई। यात्रियों के शोर-शराबे पर आरपीएफ, जीआरपी ने मोर्चा संभाल भीड़ को नियंत्रित किया। जीआरपी, आरपीएफ ने मोर्चा संभाला। छात्रों को लाइन लगवाकर ट्रेनों से रवाना किया गया। करीब दो घंटे बाद लगभग सभी छात्रों की सकुशल रवानगी के बाद अ​धिकारियों ने राहत की सांस ली।

यह परीक्षा शहर के 23 केंद्र पर एक पारी में हुई जिसमें 10489 ​परीक्षार्थी शामिल हुए। मंगलवार सुबह छह बजे से परीक्षा​र्थियों का आना शुरू हो गया था। इसे देखते हुए जीआरपी और आरपीएफ के जवान सभी प्लेटफॉर्म पर गश्त करते रहे। भीड़ दोपहर करीब एक से दो बजे परीक्षा देकर स्टेशन पहुंची तो पैदल यात्री पुल से प्लेटफार्मों पर मेले सा नजारा दिखा। सबसे ज्यादा लखनऊ और प्रयागराज की ओर जाने वाले छात्र थे। इसके बाद बांदा व सीतापुर के परीक्षार्थी थे।

सबसे ज्यादा लोड जोधपुर-हावड़ा, सीमांचल और अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस में रहा। आरपीएफ प्रभारी एसएन पाटीदार लाउडस्पीकर से अलाउंसमेंट कर परीक्षा​र्थियों को आराम से ट्रेनों में चढ़ने के लिए जागरूक करते रहे। एसी कोच से परीक्षा​र्थियों को निकालकर स्लीपर व जनरल में जगह दिलाई गई। स्टेशन अधीक्षक अवधेश द्विवेदी भी डटे रहे। करीब ढाई बजे तक लगभग सभी परीक्षा​र्थी कानपुर सेंट्रल स्टेशन से रवाना हो गए तो अ​धिकारियों ने राहत की सांस ली।

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
