परीक्षार्थियों का जोधपुर-हावड़ा और गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस में घुसे परीक्षार्थी, एसी कोच में भी कब्जा

यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्टेनोग्राफर परीक्षा समाप्त होने के बाद मंगलवार को दोपहर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर​क्षिा​र्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्लेटफार्म नंबर छह औऱ सात पर जैसे ही जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस और गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस आकर रुकी, वैसे ही परीक्षार्थियों की भीड़ ट्रेनों में घुस गया। भीड़ को जिस कोच का दरवाजा खुला मिला वह उसी में चढ़ गया। हालत यह थी कि एसी कोच तक में भीड़ घुस गई। यात्रियों के शोर-शराबे पर आरपीएफ, जीआरपी ने मोर्चा संभाल भीड़ को नियंत्रित किया। जीआरपी, आरपीएफ ने मोर्चा संभाला। छात्रों को लाइन लगवाकर ट्रेनों से रवाना किया गया। करीब दो घंटे बाद लगभग सभी छात्रों की सकुशल रवानगी के बाद अ​धिकारियों ने राहत की सांस ली।

यह परीक्षा शहर के 23 केंद्र पर एक पारी में हुई जिसमें 10489 ​परीक्षार्थी शामिल हुए। मंगलवार सुबह छह बजे से परीक्षा​र्थियों का आना शुरू हो गया था। इसे देखते हुए जीआरपी और आरपीएफ के जवान सभी प्लेटफॉर्म पर गश्त करते रहे। भीड़ दोपहर करीब एक से दो बजे परीक्षा देकर स्टेशन पहुंची तो पैदल यात्री पुल से प्लेटफार्मों पर मेले सा नजारा दिखा। सबसे ज्यादा लखनऊ और प्रयागराज की ओर जाने वाले छात्र थे। इसके बाद बांदा व सीतापुर के परीक्षार्थी थे।