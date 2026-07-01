लखनऊ-गोरखपुर के बीच 2 से 4 जुलाई तक चलेगी परीक्षा स्पेशल ट्रेन, यूपी टीईटी के छात्रों को बड़ी राहत

यूपी टीईटी के छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लखनऊ-गोरखपुर के बीच 2 से 4 जुलाई तकपरीक्षा स्पेशल ट्रेन चलेगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा की लिखित परीक्षा गुरुवार दो जुलाई से शुरू होगी।

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी 2026) के परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल 02 से 04 जुलाई तक गोरखपुर-लखनऊ-गोरखपुर के मध्य एक जोड़ी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 05031 गोरखपुर से शाम 18:30 बजे चलकर बस्ती, गोंडा और बाराबंकी होते हुए रात 00:35 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 05032 लखनऊ जंक्शन से रात 01:30 बजे प्रस्थान कर सुबह 07:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

आपको बता दें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की लिखित परीक्षा गुरुवार दो जुलाई से शुरू होगी। यह परीक्षा तीन जुलाई तक दो-दो पालियों में होगी जबकि चार जुलाई को एक पाली में होगी। इस प्रकार से कुल पांच पालियों में प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा कराई जाएगी जिसमें कुल 1994661 पंजीकृत परीक्षार्थी भाग लेंगे।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशान्त कुमार ने बताया कि सभी 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर तैयारियों की गहन समीक्षा कर ली गई है। सभी केंद्रों पर परीक्षा संबंधी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों एवं महत्वपूर्ण हिस्सों को एआई सीसीटीवी से आच्छादित कर जिलों के कंट्रोल रूम तथा आयोग में स्थापित अत्याधुनिक एआई कैमरों से लैस इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग के कंट्रोल रूम से सभी केंद्रों की कनेक्टिविटी का परीक्षण कर लिया गया है।

आयोग स्तर से प्रत्येक जिले के लिए एक-एक सदस्य, सेवानिवृत्त आईएएस व सेवानिवृत्त आईपीएस को प्रेक्षक के रूप में नामित किया गया है, जो अपने आवंटित जिले में पहुंचकर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर चुके हैं। शासन के निर्देशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू रहेगी। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण तथा उनकी निगरानी टीमों द्वारा परीक्षा केंद्रों पर लगातार भ्रमण किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा केंद्रों पर पर्याप्त फोर्स की तैनाती की जा रही है। संदिग्ध व असामाजिक तत्वों पर विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। नकल कराने अथवा परीक्षा की शुचिता व गोपनीयता को प्रभावित करने वाले व्यक्ति, संस्था या संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन आदि का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

आगमन, प्रवास व प्रस्थान के व्यापक प्रबंध किए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा आगमन, प्रवास व प्रस्थान के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। आकस्मिक स्थिति हेतु समुचित सुरक्षा एवं चिकित्सीय प्रबंध के निर्देश भी शासन द्वारा दिए गए हैं।