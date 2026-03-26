25 हजार से लेकर 20 लाख तक तय था परीक्षा का रेट, गिरोह लेता था ठेका, STF की कार्रवाई में कई खुलासे

सीबीएसई की जूनियर सेक्रेटरियेट असिस्टेंट परीक्षा में लेखक बैठाने वाले गिरोह की गिरफ्तारी के मामले में एसटीएफ को कई चौंकाने वाले राज पता चले हैं। गिरोह प्री लिखित परीक्षा में 25 हजार और फिर इसके ऊपर की परीक्षाओं के लिए 20 लाख तक रुपये लेते थे।

Lucknow News: सीबीएसई की जूनियर सेक्रेटरियेट असिस्टेंट परीक्षा में लेखक बैठाने वाले गिरोह की गिरफ्तारी के मामले में एसटीएफ को कई चौंकाने वाले राज पता चले हैं। गिरोह के सदस्य चतुर्थश्रेणी, तृतीय श्रेणी से लेकर बैंक पीओ तक की प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कराने का ठेका लेता था। इसके लिए लेखक के आधार पर साल्वरों के दिव्यांग सर्टिफिकेट और अन्य जरूरत से संबंधित दस्तावेज बनवाए जाते थे। फिर उन्हें बैठाया जाता था। गिरोह प्री लिखित परीक्षा में 25 हजार और फिर इसके ऊपर की परीक्षाओं के लिए 20 लाख तक रुपये लेते थे।

एसटीएफ के डिप्टी एसपी विमल कुमार सिंह और उनकी टीम ने विकासनगर सेक्टर चार स्थित सेंट्रल एकेडमी परीक्षा केंद्र पर फर्जी तरीके से अभ्यस्त लेखकों पुलिस की मदद से आठ व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के आधार पर एक व्यक्ति को जनपद गोरखपुर से पूछताछ हेतु लाया गया। इसके बाद सरगना समेत नौ जालसाजों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह के खिलाफ विकासनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनके फर्जी चिकित्सकीय दिव्यांग प्रमाणपत्र बनकर परीक्षा में सेंध लगा रहे हैं। गिरोह इन प्रमाणपत्रों के आधार पर अभ्यर्थियों को स्क्राइबर (लेखक) उपलब्ध कराता है। लेखक के रूप में साल्वरों को परीक्षा में बैठाकर प्रश्नपत्र हल कराते हैं। उसके एवज में अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलते थे।

यह हुए थे गिरफ्तार गिरोह का सरगना मनीष, अभ्यर्थियों के फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवाकर उसके आधार पर उन्हें लेखक के रूप में साल्वर उपलब्ध कराता था। गिरोह के एक सदस्य को गोरखपुर और बाकी के विकासनगर स्थित एक परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार किया है। साल्वर मुहैया कराकर गिरोह के लोग अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलते थे।

14 साल से चल रहा था गिरोह गिरोह के सरगना मनीष से पूछताछ में पता चला है कि वह 14 साल से गिरोह चला रहा था। उसने बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में अपना नेटवर्क फैला रखा था। अभ्यर्थियों को गुमराह कर उनसे रुपये लेते थे। परीक्षा में पास कराने का आश्वासन देते थे। उसी हिसाब से उन्होंने परीक्षा के रेट तय कर रखे थे। एसटीएफ अब यह पता लगा रही है कि गिरोह ने किन-किन लोगों को नौकरी दिलवाई? जिनका चयन हुआ है वह किस विभाग में और कहां नौकरी कर रहे हैं? ब्योरा मिलते ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।