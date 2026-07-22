ऑफिस में मृत मिले त्रिपुरा के DGP के बैचमेट रहे हैं असीम अरुण, बोले-गहराई से जांच जरूरी

हर कोई जानना चाहता है कि आखिर त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ की जान कैसे गई? उनके बैचमेट रहे और वर्तमान में योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने बुधवार को बड़ौत पहुंचकर अनुराग को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच के लिए गहराई से जांच जरूरी है।

Tripura DGP Anurag Dhankhar death case: त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ की मौत का रहस्य सामने लाने के लिए इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। यह कहना है उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री असीम अरुण का। आईपीएस की नौकरी से वीआरएस लेकर राजनीति में आए असीम अरुण डीजीपी अनुराग धनखड़ के बैचमेट रहे हैं। बुधवार को उन्होंने बड़ौत में अनुराग के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद गम्भीर है और प्रकरण की जांच बेहद जरूरी है।

पूर्व आईपीएस और वर्तमान मंत्री असीम अरुण ने कहा कि उन्होंने (डीजीपी अनुराग धनखड़) हमने साथ काम ही नहीं किया बल्कि साथ रहते भी थे और उनके जैसा मजबूत, ठोस, यौद्धा व्यक्ति कम ही होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक कमेटी बनी थी 1984 दंगों को लेकर, अनुराग धनकड़ उसे लीड कर रहे थे। सीबीआई का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइनेम कहा था कि आप ही इस केस को देखेंगे। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बारे में हम सभी जानना चाहते हैं और इस सम्बंध में एक जांच का आदेश भी हो रहा हैं और विश्वास है कि त्रिपुरा सरकार इसे गम्भीरता से लेते हुए जांच कराएगी। गहन जांच त्रिपुरा सरकार इस मामले में कराएगी। दरअसल, असीम अरुण उत्तर प्रदेश विधान सभा में कन्नौज से मौजूदा विधायक हैं।

अंतिम दर्शन को उमड़ी भीड़ त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग धनखड़ के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए बुधवार को उनके बड़ौत स्थित आवास पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। परिजनों, रिश्तेदारों, जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विभिन्न राज्यों से पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।

मूल रूप से बिहारीपुर गांव निवासी अनुराग धनखड़ का पार्थिव शरीर सोमवार देर रात उनके बड़ौत स्थित आवास पर लाया गया था। उनके निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। गौरतलब है कि 20 जुलाई को अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में अनुराग धनखड़ ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद पुलिस विभाग सहित पूरे प्रशासनिक तंत्र में शोक व्याप्त है। बुधवार को उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस अधिकारियों ने भी उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार बड़ौत के बावली चुंगी स्थित श्मशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।