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ऑफिस में मृत मिले त्रिपुरा के DGP के बैचमेट रहे हैं असीम अरुण, बोले-गहराई से जांच जरूरी

By Ajay Singh
संवाददाता, बागपत
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हर कोई जानना चाहता है कि आखिर त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ की जान कैसे गई? उनके बैचमेट रहे और वर्तमान में योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने बुधवार को बड़ौत पहुंचकर अनुराग को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच के लिए गहराई से जांच जरूरी है।

Tripura DGP Anurag Dhankhar death case: त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ की मौत का रहस्य सामने लाने के लिए इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। यह कहना है उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री असीम अरुण का। आईपीएस की नौकरी से वीआरएस लेकर राजनीति में आए असीम अरुण डीजीपी अनुराग धनखड़ के बैचमेट रहे हैं। बुधवार को उन्होंने बड़ौत में अनुराग के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद गम्भीर है और प्रकरण की जांच बेहद जरूरी है।

पूर्व आईपीएस और वर्तमान मंत्री असीम अरुण ने कहा कि उन्होंने (डीजीपी अनुराग धनखड़) हमने साथ काम ही नहीं किया बल्कि साथ रहते भी थे और उनके जैसा मजबूत, ठोस, यौद्धा व्यक्ति कम ही होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक कमेटी बनी थी 1984 दंगों को लेकर, अनुराग धनकड़ उसे लीड कर रहे थे। सीबीआई का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइनेम कहा था कि आप ही इस केस को देखेंगे। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बारे में हम सभी जानना चाहते हैं और इस सम्बंध में एक जांच का आदेश भी हो रहा हैं और विश्वास है कि त्रिपुरा सरकार इसे गम्भीरता से लेते हुए जांच कराएगी। गहन जांच त्रिपुरा सरकार इस मामले में कराएगी। दरअसल, असीम अरुण उत्तर प्रदेश विधान सभा में कन्नौज से मौजूदा विधायक हैं।

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अंतिम दर्शन को उमड़ी भीड़

त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग धनखड़ के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए बुधवार को उनके बड़ौत स्थित आवास पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। परिजनों, रिश्तेदारों, जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विभिन्न राज्यों से पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।

मूल रूप से बिहारीपुर गांव निवासी अनुराग धनखड़ का पार्थिव शरीर सोमवार देर रात उनके बड़ौत स्थित आवास पर लाया गया था। उनके निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। गौरतलब है कि 20 जुलाई को अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में अनुराग धनखड़ ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद पुलिस विभाग सहित पूरे प्रशासनिक तंत्र में शोक व्याप्त है। बुधवार को उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस अधिकारियों ने भी उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार बड़ौत के बावली चुंगी स्थित श्मशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।

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पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए थे अनुराग धनखड़

त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग धनकड़ सोमवार को पुलिस मुख्यालय स्थित अपने कार्यालय के शौचालय में मृत पाए गए थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। धनकड़ मूलरूप से बागपत के बिहारीपुर गांव के निवासी थे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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