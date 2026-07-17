बेदखली के आदेश से खलबली, कलेक्ट्रेट मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे सांसद और विधायक
सहारनपुर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद मस्जिद को हटाने के लिए बेदखली का आदेश जारी हुआ है। आदेश जारी होने के बाद शुक्रवार को बड़ी संख्या में नमाजी वहां नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे।
Sharanpur News: सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को लेकर बेदखली आदेश जारी होने के बाद लोगों में खलबली मच गई। शुक्रवार को बड़ी संख्या में नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंच गए। नमाज वालों में सांसद और विधायक भी शामिल थे। बारिश के बावजूद बड़ी तादाद में लोगों ने जुमे की नमाज अदा की। सुबह से ही मस्जिद का बेदखली आदेश लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। नमाज के दौरान मस्जिद की हिफाजत को लेकर विशेष दुआ भी कराई गई।
जुमे की नमाज में सांसद इमरान मसूद और एमएलसी शाहनवाज खान भी शामिल हुए। नमाज के बाद दोनों नेताओं ने मस्जिद के जिम्मेवारों के साथ बातचीत में पूरे प्रकरण की जानकारी ली और मामले के कानूनी पहलुओं को लेकर भी चर्चा की और सहयोग का भरोसा दिलाया। उधर, बेदखली आदेश के बाद शुक्रवार को मस्जिद परिसर में लोगों की आवाजाही थोड़ी बढ़ी दिखी। कई लोग मस्जिद की स्थिति जानने और घटनाक्रम की जानकारी लेने पहुंचे तो कुछ लोग मस्जिद के बाहर जानकारी करते दिखे। पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन की भी नजर बनी रही और परिसर के आसपास सामान्य व्यवस्था सामान्य बनाए रखी गई। अब सभी की निगाहें प्रकरण में कानूनी पहलुओं और मस्जिद पक्ष के साथ प्रशासन के भी अगले कदम पर टिकी हैं। शुक्रवार को पुलिस प्रशासन भी एहतियातन पूरे प्रकरण पर नजर बनाए रहा। कलेक्ट्रेट में भी पुलिस व सुरक्षा व्यवस्था भी चुस्त रही।
मुतव्वली बोले, आदेश मिलने पर बनेगी आगे की रणनीति
सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा मस्जिद को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा मानते हुए बेदखली और 6.41 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाए जाने के आदेश के बाद मस्जिद पक्ष ने कहा है कि फिलहाल उन्हें अदालत के आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। मस्जिद के मुतव्वली ने कहा कि आदेश मिलने के बाद उसका विधिक परीक्षण कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। मुतव्वली तनवीर अहमद एडवोकेट ने आरोप लगाया कि कोर्ट ने अपने फैसले से पूर्व उनके साक्ष्यों का पर्याप्त संज्ञान नहीं लिया। कहा यह मस्जिद 1911 से पहले की बनी है तथा संबंधित भूमि मुस्लिम खेवटदारों द्वारा वक्फ की गई थी। इसके अलावा, मामले को सिविल अदालत में स्थानांतरित किए जाने के उनके प्रार्थना पत्र पर भी समुचित विचार नहीं किया गया।
उधर, सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपने निर्णय में 1359 फसली के राजस्व अभिलेखों आदि के आधार पर भूमि को कलेक्ट्रेट की सरकारी जमीन माना है। कोर्ट ने 70 साल से कब्जा मानते हुए मस्जिद को बेदखल करने के साथ बतौर क्षतिपूर्ति 6.41 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसी को लेकर मस्जिद पक्ष ऊपरी अदालत में जाने की बात कह रहा है। मुतवल्ली ने बताया कि अभी उन्हें आदेश की कॉपी ही नहीं मिली है। अब सभी की नजर इस पर है कि आदेश की प्रति मिलने के बाद मस्जिद पक्ष क्या कानूनी कदम उठाता है।
पोस्ट ऑफिस के भविष्य को लेकर भी खड़े हुए सवाल
मस्जिद के ध्वस्तीकरण के साथ अब पोस्ट ऑफिस के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मस्जिद के ऊपरी भाग में डाकखाना चल रहा है। हालांकि डाकघर द्वारा करीब तीन साल से किराया नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि मस्जिद ध्वस्त हुई तो डाकखाने का क्या होगा?
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।