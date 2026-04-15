यूपी के इस जिले के वार्डों में सड़क-नाली से लेकर पार्क तक होंगे चकाचक,121 करोड़ की पहली किस्त जारी
यूपी की राजधानी लखनऊ के वार्डों में सड़क-नाली से लेकर पार्क तक चकाचक होंगे। विकास कार्यों को गति देने के लिए नगर निगम ने 121 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है।
UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सभी 110 वार्डों में सड़क-नाली से लेकर पार्क तक चकाचक होंगे। विकास कार्यों को गति देने के लिए नगर निगम ने 121 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है। बुधवार को नगर निगम सदन की बैठक में महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार की मौजूदगी में यह प्रस्ताव पारित किया गया। इसके तहत प्रत्येक वार्ड को 1.10 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।
इस बजट से शहर के अलग-अलग वार्डों में सड़क निर्माण, नालियों की मरम्मत, पार्कों का सौंदर्यीकरण, टूटी पुल-पुलियों की मरम्मत और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। नगर निगम ने साफ किया है कि यह पूरी राशि अगले चार महीनों में खर्च कर ली जाएगी, ताकि मानसून से पहले सभी जरूरी काम पूरे हो सकें।
दो किस्तों में जारी होगी निधि
इस बार वार्ड विकास निधि को दो किस्तों में जारी करने का फैसला लिया गया है। पहली किस्त जारी होने के बाद दूसरी किस्त के रूप में प्रत्येक वार्ड को एक एक करोड़ रुपये और दिए जाएंगे। पहले यह निधि चार किस्तों में जारी होती थी, लेकिन 2027 की विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसमें बदलाव किया गया है।
पार्षदों की सिफारिश पर होंगे काम
नगर निगम द्वारा जारी यह निधि पार्षदों की सिफारिश पर खर्च की जाएगी। प्रत्येक वार्ड को सालाना करीब 2.80 करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए दिए जाते हैं, जिसे पार्षद अपनी विकास निधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
बारिश से पहले सभी वार्डों में जरूरी विकास कार्य पूरे कर लिए जाएं
महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि पहली किस्त जारी कर दी गई है और लक्ष्य है कि बारिश से पहले सभी वार्डों में जरूरी विकास कार्य पूरे कर लिए जाएं, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद हर वार्ड को एक-एक करोड रुपए की दूसरी किस्त दी जाएगी। प्रयास है कि दिसंबर तक शहर की सभी सड़क दुरुस्त हो जाएं। कोई भी सड़क जर्जर हालत में ना रहे। उन्होंने कहा कि खराब सड़कों को बनवाना प्राथमिकता है।
सड़क, नाली और पुलिया पर रहेगा फोकस
इस बजट का बड़ा हिस्सा शहर की जर्जर सड़कों को सुधारने, नालियों की सफाई व निर्माण, टूटी पुलियों की मरम्मत और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को दुरुस्त करने में खर्च किया जाएगा। साथ ही पार्कों के विकास और सौंदर्यीकरण पर भी ध्यान दिया जाएगा। इससे न सिर्फ शहर की आधारभूत सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि नागरिकों को भी बड़ी राहत मिलेगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें