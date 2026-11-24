कानपुर में एक हॉस्टल में रहने वाले डिलीवरी बॉय ने फांसी लगा ली। बदबू आने पर पड़ोस में रहने वाले छात्रों की सूचना पुलिस को दी शव करीब चार दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं, मौके पर एक सुसाइड नोट मिला। जिसमें उसने लिखा था कि एक दिन सबको मरना है।

यूपी के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक हॉस्टल में रहने वाले डिलीवरी बॉय ने फांसी लगा ली। बदबू आने पर पड़ोस में रहने वाले छात्रों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो रस्सी से शव लटका मिला। शव करीब चार दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं, मौके पर एक सुसाइड नोट मिला। जिसमें उसने लिखा था कि एक दिन सबको मरना है।

कल्याणपुर कला में अवनीश यादव चार मंजिला बॉयज हॉस्टल हैं। सोमवार को सेकंड फ्लोर पर बने कमरे से बदबू आने पर पड़ोस के कमरों में रहने वाले छात्रों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने दरवाजा तोड़ा तो शव फंदे से लटका मिला। नायलॉन की रस्सी का फंदा काटकर शव नीचे उतारकर उसकी पहचान कराई गई। मृतक की पहचान मूल रूप से बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र के नौगवां निवासी ठेला लगाने वाले गोपाल वर्मा के 30 वर्षीय बेटे केशव वर्मा के रूप में हुई। वर्तमान में पूरा परिवार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर में रहता है।

सुसाइड नोट में लिखी ये बातें परिवार में पिता गोपाल वर्मा, मां कमलेश और बहन-भाई हैं। कल्याणपुर थाना प्रभारी केशव तिवारी ने बताया कि युवक यहां पर डिलीवरी का काम करता था। 17 अक्टूबर को यहां रहने आया था। आखिरी बार उसे 19 नवंबर को कमरे में जाते देख गया था। पुलिस से फोन पर हुई बातचीत में पिता ने बताया कि उनके बेटे ने आईटीआई पास कर रखा था। उसने घर में एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने की बात बताई थी। परिजनों को यह जानकारी नहीं थी कि बेटा डिलीवरी बॉय था। पुलिस के मुताबिक युवक ने सुसाइड नोट में लिखा था, 'एक दिन सबको मरना है, कर्म करते जाओ, चाहे अच्छे हों या बुरे।'

बेटी की सगाई के बाद पिता ने फांसी लगाकर दी जान उधर, झांसी में झांसी में बेटी की सगाई कर लौटे पिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। खेत पर वह फंदे पर झूलता मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। उन्होंने बताया कि कर्ज से परेशान थे। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।