एक दिन सबको मरना है... डिलीवरी बॉय ने हॉस्टल में लगाई फांसी, 4 दिन बाद बंद कमरे में मिली लाश
कानपुर में एक हॉस्टल में रहने वाले डिलीवरी बॉय ने फांसी लगा ली। बदबू आने पर पड़ोस में रहने वाले छात्रों की सूचना पुलिस को दी शव करीब चार दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं, मौके पर एक सुसाइड नोट मिला। जिसमें उसने लिखा था कि एक दिन सबको मरना है।
यूपी के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक हॉस्टल में रहने वाले डिलीवरी बॉय ने फांसी लगा ली। बदबू आने पर पड़ोस में रहने वाले छात्रों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो रस्सी से शव लटका मिला। शव करीब चार दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं, मौके पर एक सुसाइड नोट मिला। जिसमें उसने लिखा था कि एक दिन सबको मरना है।
कल्याणपुर कला में अवनीश यादव चार मंजिला बॉयज हॉस्टल हैं। सोमवार को सेकंड फ्लोर पर बने कमरे से बदबू आने पर पड़ोस के कमरों में रहने वाले छात्रों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने दरवाजा तोड़ा तो शव फंदे से लटका मिला। नायलॉन की रस्सी का फंदा काटकर शव नीचे उतारकर उसकी पहचान कराई गई। मृतक की पहचान मूल रूप से बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र के नौगवां निवासी ठेला लगाने वाले गोपाल वर्मा के 30 वर्षीय बेटे केशव वर्मा के रूप में हुई। वर्तमान में पूरा परिवार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर में रहता है।
सुसाइड नोट में लिखी ये बातें
परिवार में पिता गोपाल वर्मा, मां कमलेश और बहन-भाई हैं। कल्याणपुर थाना प्रभारी केशव तिवारी ने बताया कि युवक यहां पर डिलीवरी का काम करता था। 17 अक्टूबर को यहां रहने आया था। आखिरी बार उसे 19 नवंबर को कमरे में जाते देख गया था। पुलिस से फोन पर हुई बातचीत में पिता ने बताया कि उनके बेटे ने आईटीआई पास कर रखा था। उसने घर में एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने की बात बताई थी। परिजनों को यह जानकारी नहीं थी कि बेटा डिलीवरी बॉय था। पुलिस के मुताबिक युवक ने सुसाइड नोट में लिखा था, 'एक दिन सबको मरना है, कर्म करते जाओ, चाहे अच्छे हों या बुरे।'
बेटी की सगाई के बाद पिता ने फांसी लगाकर दी जान
उधर, झांसी में झांसी में बेटी की सगाई कर लौटे पिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। खेत पर वह फंदे पर झूलता मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। उन्होंने बताया कि कर्ज से परेशान थे। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
चिरगांव थाना क्षेत्र के गांव मोड़ खुर्द के रहने वाले वीर सिंह राजपूत खेती-किसानी का परिवार का भरण-पोषण करते थे। उन्होंने अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता हाल ही में बड़ागांव के पारीछा में तय किया था। अगले साल 5 मई की शादी है। वहीं, 21 नवंबर को वह सगाई और फलदान देकर लौटे थे। अगले दिन की शाम परिजन घर पर थे। तभी वह खेत पर जाने की कहकर निकले। वहां उन्होंने रस्सी के सहारे पड़े फंदे बनाया और झूल गए। देर रात वहां से ग्रामीण निकल रहे। तभी उन्होंने वीर सिंह को फंदे पर लटका देखा तो दंग रह गए। जिससे आसपास हड़कंप मच गया। बड़े भाई हरीराम ने बताया कि वीर सिंह पर कर्ज थे। जिससे वह तनाव में रहता था। फलदान के लिए भी उसने करीब साढ़े तीन लाख रुपये कर्ज लिया था। जिसे चुकाने को लेकर तनाव में आकर उसने यह कदम उठाया है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें