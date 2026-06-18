‘अफवाही मंत्री ने जिस-जिस से एडवांस वसूले, वो सब इन्हें ढूंढ़ रहे’, राजभर पर अखिलेश का तगड़ा पलटवार

Akhilesh Yadav on Om Prakash Rajbhar: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर तगड़ा पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि ‘अफवाही मंत्री ने जिस-जिस से एडवांस वसूले हैं, वो सब इन्हें ढूंढ़ रहे हैं।

Akhilesh Yadav on Om Prakash Rajbhar: उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज है। वार-पलटवार का दौर जारी है। इसी क्रम में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने पहला सपा पर हमला बोला। उन्होंने दावा कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने जा रही है। इसके बाद सपा ने भी पलटवार किया। अखिलेश ने एक बार फिर बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने ‘अफवाही मंत्री ने जिस-जिस से एडवांस वसूले हैं, वो सब इन्हें ढूंढ़ रहे।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है कि टिकटार्थियों के बाद अधिकारी और ठेकेदार मिलके ‘ढुंढाई पंचायत’ कर रहे। कल तक तो ‘अफ़वाही’ मंत्री जी को केवल वो भावी प्रत्याशी ही ढूंढ़ रहे थे जिनसे इन्होंने टिकट के नाम पर एडवांस वसूल लिया था, लेकिन अब जो जान गये हैं कि ‘30 सीट’ की बात अफ़वाह है। न तो इन्हें एक भी सीट मिल रही है और ले-देकर मिल भी गई तो भी ये जीतनेवाले नहीं हैं।

अखिलेश ने कहा कि इनकी सच्चाई बाहर आते ही अब तो सुना है, वो एई, जेई और एएमए अधिकारी और विभागीय ठेकेदार भी इनको ढूँढने के लिए मिल-बैठकर ‘पंचायत’ कर रहे हैं, जिनसे ट्रांसफ़र-पोस्टिंग व कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के नाम पर इन्होंने एडवांस वसूल लिया है। जिस काली-कमाई के पैसे के बल पर इनके ‘बड़े बोल’ निकल रहे हैं, अब वो पैसा ही इनके ख़िलाफ़ ‘पंचायत’ बैठा रहा है।

दरअसल, सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सपा में बुधवार को टूट का दावा करने से यूपी की सियासत में उबाल आ गया है। राजभर ने सपा महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी सौंपने का खुलासा करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा, भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है। ओम प्रकाश राजभर के इस दावे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा कि जो डर जाएंगे वो चले जाएंगे। वैसे कई भाजपाई भी पाला बदलने की तैयारी में हैं। समय आने पर पत्ते खोलेंगे। शाम तक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी दावा किया कि, सपा के 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की टूट के बाद महाराष्ट्र में भी शिवसेना (उद्धव गुट) के सांसदों के बागी होने की चर्चाएं जोरों पर हैं। इस बीच बुधवार को ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के सबसे बड़े संसदीय दल में टूट का दावा कर दिया। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से सुबह-सुबह ही पोस्ट किया कि, समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। राम गोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है।

ओम प्रकाश के इस दावे के बाद राजनीतिक गलियारों में उस चिट्ठी के मजमून को लेकर कयासबाजी का दौर शुरू हो गया। जिस तरह से एक के बाद एक क्षेत्रीय दलों में बिखराव की खबरें आ रही हैं, उससे ओम प्रकाश के दावे में सच्चाई के पुट तलाशे जाने लगे।