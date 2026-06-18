‘अफवाही मंत्री ने जिस-जिस से एडवांस वसूले, वो सब इन्हें ढूंढ़ रहे’, राजभर पर अखिलेश का तगड़ा पलटवार
Akhilesh Yadav on Om Prakash Rajbhar: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर तगड़ा पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि ‘अफवाही मंत्री ने जिस-जिस से एडवांस वसूले हैं, वो सब इन्हें ढूंढ़ रहे हैं।
Akhilesh Yadav on Om Prakash Rajbhar: उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज है। वार-पलटवार का दौर जारी है। इसी क्रम में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने पहला सपा पर हमला बोला। उन्होंने दावा कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने जा रही है। इसके बाद सपा ने भी पलटवार किया। अखिलेश ने एक बार फिर बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने ‘अफवाही मंत्री ने जिस-जिस से एडवांस वसूले हैं, वो सब इन्हें ढूंढ़ रहे।
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है कि टिकटार्थियों के बाद अधिकारी और ठेकेदार मिलके ‘ढुंढाई पंचायत’ कर रहे। कल तक तो ‘अफ़वाही’ मंत्री जी को केवल वो भावी प्रत्याशी ही ढूंढ़ रहे थे जिनसे इन्होंने टिकट के नाम पर एडवांस वसूल लिया था, लेकिन अब जो जान गये हैं कि ‘30 सीट’ की बात अफ़वाह है। न तो इन्हें एक भी सीट मिल रही है और ले-देकर मिल भी गई तो भी ये जीतनेवाले नहीं हैं।
अखिलेश ने कहा कि इनकी सच्चाई बाहर आते ही अब तो सुना है, वो एई, जेई और एएमए अधिकारी और विभागीय ठेकेदार भी इनको ढूँढने के लिए मिल-बैठकर ‘पंचायत’ कर रहे हैं, जिनसे ट्रांसफ़र-पोस्टिंग व कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के नाम पर इन्होंने एडवांस वसूल लिया है। जिस काली-कमाई के पैसे के बल पर इनके ‘बड़े बोल’ निकल रहे हैं, अब वो पैसा ही इनके ख़िलाफ़ ‘पंचायत’ बैठा रहा है।
दरअसल, सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सपा में बुधवार को टूट का दावा करने से यूपी की सियासत में उबाल आ गया है। राजभर ने सपा महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी सौंपने का खुलासा करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा, भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है। ओम प्रकाश राजभर के इस दावे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा कि जो डर जाएंगे वो चले जाएंगे। वैसे कई भाजपाई भी पाला बदलने की तैयारी में हैं। समय आने पर पत्ते खोलेंगे। शाम तक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी दावा किया कि, सपा के 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं।
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की टूट के बाद महाराष्ट्र में भी शिवसेना (उद्धव गुट) के सांसदों के बागी होने की चर्चाएं जोरों पर हैं। इस बीच बुधवार को ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के सबसे बड़े संसदीय दल में टूट का दावा कर दिया। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से सुबह-सुबह ही पोस्ट किया कि, समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। राम गोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है।
ओम प्रकाश के इस दावे के बाद राजनीतिक गलियारों में उस चिट्ठी के मजमून को लेकर कयासबाजी का दौर शुरू हो गया। जिस तरह से एक के बाद एक क्षेत्रीय दलों में बिखराव की खबरें आ रही हैं, उससे ओम प्रकाश के दावे में सच्चाई के पुट तलाशे जाने लगे।
अखिलेश बोले- जिसका दाना उसका गाना
ओम प्रकाश के इस बयान के बाद सपा में अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने पलटवार किया। उनकी बातों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा दफ्तर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुटकी लेते हुए कहा, जिसका दाना है, उसका गाना है। जब उनसे दोबारा इस बारे में पूछा गया तो वह बोले, पहले भी सपा के एमएलए, एमएलसी और सांसद तोड़े गए थे। जो डर जाएगा वो चला जाएगा। हालांकि, उन्होंने दावा किया यूपी में सपा भाजपा से मुकाबले के लिए तैयार है। कई भाजपाई भी पाला बदलने की तैयारी में हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह यादव ने कहा कि, इस बार न तो ओम प्रकाश राजभर जीतेंगे और न ही उनकी पार्टी का कोई विधायक। वह कुछ भी कहते रहते हैं, यह उनकी आदत है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें