Everyone child Hazrat Adam Maulana Shahabuddin retort to Dhirendra Shastri statement सब हजरत आदम की औलाद, धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन का पलटवार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsEveryone child Hazrat Adam Maulana Shahabuddin retort to Dhirendra Shastri statement

सब हजरत आदम की औलाद, धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन का पलटवार

बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री द्वारा आगरा में दिए गए बयान भारत के मुसलमान कन्वर्टेड हैं, असली मुसलमान विदेशों में को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ा पलटवार किया है।

Dinesh Rathour बरेली, वरिष्ठ संवाददाताMon, 8 Sep 2025 03:30 PM
share Share
Follow Us on
सब हजरत आदम की औलाद, धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन का पलटवार

बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री द्वारा आगरा में दिए गए बयान भारत के मुसलमान कन्वर्टेड हैं, असली मुसलमान विदेशों में को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ा पलटवार किया है।

सोमवार को मौलाना शहाबुद्दीन ने एक वीडियो जारी कर कहा कि दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम आए और तमाम इंसानियत उनकी ही औलाद है। धीरेंद्र शास्त्री भी आदम की ही औलाद हैं। असली-नकली का फर्क करने वाला खुद नकली होता है। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर मौलाना ने तंज कसते हुए कहा कि जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहले ही कह चुके हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तो फिर धीरेंद्र शास्त्री इस मुद्दे पर क्यों बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक नेताओं को नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत का संदेश देना चाहिए। इस मुल्क की असल ताकत इसकी गंगा-जमुनी तहजीब है। अगर इसे तोड़ने की कोशिश हुई तो देश की एकता और भाईचारे पर असर पड़ेगा।

धीरेंद्र शास्त्री का बयान सोशल मीडिया पर वायरल

मौलाना ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री ने आगरा में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत के मुसलमान कन्वर्टेड हैं। असली मुसलमान तो विदेशों में हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Bareilly News Dhirendra Shastri Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |