रायबरेली पीड़ित परिवार के आंसू की हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब, हरिओम की पत्नी से बोले सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में चोरी के अफवाह में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दिए गए दलित व्यक्ति हरिओम बाल्मिकी के परिवार को न्याय, सुरक्षा और सशक्तीकरण का मजबूत आश्वासन दिया है। शनिवार शाम लखनऊ में मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मृतक की पत्नी संगीता बाल्मीकि ने कहा कि बाबा सिर्फ आप ही हैं जो दलितों की रक्षा कर सकते हैं। हम सरकार और पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं और न्याय मिलने का विश्वास है।

रायबरेली ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडेय मृतक की पत्नी संगीता बाल्मिकी उनके पिता छोटे लाल और बेटी अन्यना के साथ सीएम योगी से लखनऊ में मुलाकात की। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार की पीड़ा को सुना, उन्हें सांत्वना दी और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा। साथ ही संगीता बाल्मिकी को उनके कार्यस्थल पर स्थायी नौकरी दी जाएगी और सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से परिवार को संतृप्त किया जाएगा।