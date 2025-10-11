Hindustan Hindi News
रायबरेली पीड़ित परिवार के आंसू की हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब, हरिओम की पत्नी से बोले सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में चोरी के अफवाह में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दिए गए दलित व्यक्ति हरिओम बाल्मिकी के परिवार को न्याय, सुरक्षा और सशक्तीकरण का मजबूत आश्वासन दिया है।

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाताSat, 11 Oct 2025 11:03 PM
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में चोरी के अफवाह में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दिए गए दलित व्यक्ति हरिओम बाल्मिकी के परिवार को न्याय, सुरक्षा और सशक्तीकरण का मजबूत आश्वासन दिया है। शनिवार शाम लखनऊ में मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मृतक की पत्नी संगीता बाल्मीकि ने कहा कि बाबा सिर्फ आप ही हैं जो दलितों की रक्षा कर सकते हैं। हम सरकार और पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं और न्याय मिलने का विश्वास है।

रायबरेली ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडेय मृतक की पत्नी संगीता बाल्मिकी उनके पिता छोटे लाल और बेटी अन्यना के साथ सीएम योगी से लखनऊ में मुलाकात की। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार की पीड़ा को सुना, उन्हें सांत्वना दी और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा। साथ ही संगीता बाल्मिकी को उनके कार्यस्थल पर स्थायी नौकरी दी जाएगी और सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से परिवार को संतृप्त किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना के 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। दलितों, वंचितों और शोषितों की सुरक्षा और सम्मान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुदृढ़ कानून-व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। पीड़ित परिवार के आंसू के हर बूंद का हिसाब लिया जाएगा। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिओम बाल्मीकि मामले में प्रदेश सरकार न्यायलय में प्रभावी पैरवी करेगी, आपोरियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मृतक की पत्नी संगीता बाल्मिकी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमें हर स्तर पर सहायता दी है। मैं उनकी आभारी हूं। बाबा ही हैं जो दलितों की रक्षा कर सकते हैं। हम योगी सरकार की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं और न्याय मिलने का विश्वास है।

