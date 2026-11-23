पुलिस झंडा दिवस पर DGP राजीव कृष्ण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पुलिस कलर (फ्लैग पिन) लगाया और स्मृति चिह्न भेंट किया। सीएम योगी ने पुलिस ध्वज को कर्तव्यनिष्ठा, साहस, अनुशासन और जनसेवा का प्रतीक बताते हुए पुलिसकर्मियों व उनके परिजनों को शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी जवानों और उनके परिजनों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्ण ने मुख्यमंत्री आवास पर योगी आदित्यनाथ को पुलिस कलर (फ्लैग पिन) लगाया और स्मृति चिह्न प्रदान किया। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद और एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

सीएम योगी ने कहा कि पुलिस ध्वज कर्तव्यनिष्ठा, अदम्य साहस, अनुशासन और जनसेवा के अटूट संकल्प का गौरवशाली प्रतीक है। पुलिस झंडा दिवस हमारी गौरवशाली परंपरा, अनुशासन, त्याग और बलिदान के संकल्प का स्मरण कराता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी कर्तव्यनिष्ठ कार्मिकों और उनके परिजनों को पुलिस झंडा दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

हर पुलिसकर्मी सेवा और समर्पण का प्रतीक - योगी उन्होने कहा कि पुलिस का यह ध्वज प्रत्येक पुलिसकर्मी को सेवा और समर्पण की प्रेरणा देता है। साथ ही आम लोगों के मन में विश्वास और सुरक्षा की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने पुलिस बल के कर्तव्य, साहस और जनसेवा के प्रति समर्पण को इस ध्वज से जुड़ी गौरवशाली परंपरा का हिस्सा बताया। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद, एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश और आईपीएस सुनील इमैनुअल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।