Independence Day: यूपी के इन गांवों के हर घर में सैनिक! सेना में भर्ती होना युवाओं की पहली पसंद

बांदा के यमुना किनारे बसे बेंदा और जौहरपुर गांवों में सेना में जाने का जुनून है। करीब 30 हजार आबादी वाले इन गांवों में लगभग हर घर से युवा सेना भर्ती की तैयारी करते हैं। 1948 के सैनिक केदार सिंह और 1971 के बलिदानी सूरज पाल सिंह की वीरगाथा युवाओं के लिए प्रेरणा बनी हुई है।

बुंदेलखंड की वीरता और शौर्य की परंपरा आज भी बांदा जिले के यमुना किनारे बसे बेंदा और जौहरपुर गांवों में जीवंत है। फतेहपुर सीमा से सटे इन दोनों गांवों की आबादी करीब 15-15 हजार है। बेंदा में 42 और जौहरपुर में 28 मजरे हैं। खास बात यह है कि इन गांवों से बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं। यहां सेना में जाना आज भी युवाओं की पहली पसंद बना हुआ है।

गांव के हर घर में एक सैनिक! गांवों के लोगों के मुताबिक, लगभग हर घर का कोई न कोई सदस्य सेना में भर्ती की तैयारी करता है। सुबह होते ही गांव के मैदानों और सड़कों पर युवाओं की दौड़ शुरू हो जाती है। इसके बाद लंबी कूद, ऊंची कूद और अन्य शारीरिक अभ्यास किए जाते हैं। युवाओं में सेना में भर्ती होने को लेकर खासा उत्साह है। हाल ही में बेंदा, जौहरपुर और अमलीकौर के करीब आधा दर्जन युवा सेना में भर्ती हुए हैं। इससे उनके परिवारों में खुशी और गर्व का माहौल है।

बलिदानियों की गाथा बनी प्रेरणा इन गांवों के युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करने में यहां के बलिदानी सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत-पाकिस्तान के पहले युद्ध (1947-48) में छह फरवरी 1948 को सैनिक केदार सिंह के बलिदान की कहानी आज भी लोगों को याद है। वहीं 1971 के युद्ध में जौहरपुर के बलिदानी सैनिक सूरज पाल सिंह ने देश के लिए प्राण न्योछावर किए। गांव के युवा इन वीरों को अपना आदर्श मानते हैं।

देश की सेवा सबसे बड़ा धर्म ग्रामीणों का कहना है कि देश की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। उनका बेटा हाल ही में सेना में भर्ती हुआ है और परिवार के अन्य सदस्य भी सेना में सेवा कर चुके हैं। उनका कहना है कि गांव में वीरों की कमी नहीं है और हर युवा सुबह से ही देश सेवा के लिए तैयारी में जुट जाता है। गांव के युवाओं में सेना में जाने को लेकर जबरदस्त उत्साह है। युवा कड़ी मेहनत करते हैं और यही वजह है कि गांव से बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती हो रहे हैं।