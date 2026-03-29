Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी का हर घर मोदी जी का अपना है; अखिलेश के प्रधानमंत्री को 'मेहमान' बताने पर बीजेपी भड़की

Mar 29, 2026 04:24 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share

अखिलेश यादव के पीएम मोदी को ‘मेहमान’ बताने वाले बयान पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हमला बोला है। उन्होने कहा कि यूपी की 25 करोड़ जनता का हर घर मोदीजी का अपना घर है। मेहमान तो वो हैं, जो पांच साल में एक बार चुनाव देखकर एसी कमरों से बाहर निकलते हैं और हार दिखने पर संस्कारों का रोना रोते हैं।

यूपी का हर घर मोदी जी का अपना है; अखिलेश के प्रधानमंत्री को 'मेहमान' बताने पर बीजेपी भड़की

यूपी चुनाव 2027 में भले ही अभी साल भर का समय हो। लेकिन भाजपा और सपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। नोएडा में पीएम मोदी ने जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला था। और कहा था सपा वालों ने नोएडा को लूट का एटीएम समझ लिया था। जिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बिना नाम लिए पलटवार करते हुए कहा था कि वे हमारे प्रदेश में मेहमान बनकर आए हैं। उनकी सम्मान के साथ विदाई करेंगे। जिसके बाद इस जुबानी जंग में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी भी उतर आएंगे। उन्होने अखिलेश के पीएम मोदी को मेहमान बताने वाले बयान पर हमला बोला है।

यूपी का हर घर मोदी जी का अपना है- पंकज चौधरी

पकंज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री को 'मेहमान' बताने वालों, कान खोलकर सुन लो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का हर घर मोदीजी का अपना घर है। मेहमान तो वो हैं, जो पांच साल में एक बार चुनाव देखकर एसी कमरों से बाहर निकलते हैं और हार दिखने पर संस्कारों का रोना रोते हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि जो कुर्सी जाने के डर से कभी नोएडा की दहलीज लांघने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उसी नोएडा में भव्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है। चौधरी ने कहा कि यह हवाई अड्डा उस 'डरपोक और भ्रष्ट' राजनीति के मुंह पर तमाचा है, जिसने नोएडा को सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने का जरिया बनाया था। आपकी संकुचित सोच विकास की इस ऊंची उड़ान को कभी समझ ही नहीं पाएगी।

ये भी पढ़ें:दोनों ने मिलकर जितनी चाय नहीं पी होगी; उससे ज्यादा नोएडा आया; अखिलेश का पलटवार
ये भी पढ़ें:आधे-अधूरे एयरपोर्ट का उद्घाटन कर गए, नोएडा में अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला

2027 में जनता ससम्मान घर बैठाएगी- चौधरी

उन्होंने कहा कि रही बात विदाई की तो 2027 में प्रदेश की जनता आपकी राजनीति पर 'परमानेंट फुल स्टॉप' लगाकर आपको ससम्मान घर बैठाने के लिए पूरी तरह तैयार है।वहीं आज नोएडा के दादरी में सपा की समाजवादी समानता भाईचारा रैली में संबोधन के दौरान एक बार फिर से पीएम मोदी और सीएम योगी का नाम लिए बिना निशाना साधा। उन्होने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग नोएडा नहीं आते हैं। कहते हैं, अंधविश्वास था।

हम बता देना चाहते हैं कि दोनों लोगों ने मिलकर भी अपने कार्यकर्ताओं के घर पर उतनी चाय नहीं पी होगी, जितनी हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के घर पर पी है। उन्हें सम्मान दिया है। इस नोएडा के विकास के लिए समाजवादियों का योगदान कोई भूल नहीं सकता। जिस मेट्रो में बैठकर उन लोगों ने उद्घाटन किया था, दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली, वो समाजवादियों ने बनाई थी।

सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी- अखिलेश

सपा अध्यक्ष ने कहा कि धरती पर सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम नहीं लेना है। यह बात सब जानते हो। PDA सामाजिक और मानसिक परिवर्तन लाने का साधन है। इसकी शुरुआत हम आपसे कर रहे हैं। आप जानते हैं कि समय-समय पर उनका अधिकार और सम्मान छीना जाता है। सड़क से लेकर दफ्तर तक कटाक्ष होता है। अहंकारी लोग PDA के लोगों को अपमानित करते हैं। हमें सामाजिक न्याय का दौर लाना होगा। इसके लिए साल लगे या सदी, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News UP BJP President अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |