यूपी की हर पंचायत को मिलेंगे सचिव, 13116 पदों पर भर्ती को हरी झंडी; चाक-चौबंद होगी गांव सरकार
यूपी में 13116 पंचायत सचिवों की भर्ती को हरी झंडी दे दी गई है। यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही हर ग्राम पंचायत को उसके स्वतंत्र सचिव मिल जाएंगे।इसके साथ ही पंचायतों के कामों को नई रफ्तार मिल जाएगी। पंचायती राज विभाग, वित्त एवं ग्राम्य विकास विभाग ने इन भर्तियों के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है।
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में एक अच्छी सरकारी नौकरी के साथ-साथ लोगों की सेवा करने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। यूपी सरकार, ग्राम पंचायतों को सशक्त और गांव सरकार को चाक चौबंद बनाने जा रही है। इस मकसद को हासिल करने के लिए प्रदेश में 13116 पंचायत सचिवों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश का पंचायती राज विभाग तीन चरणों में यह भर्ती पूरी करेगा। एक बार भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई तो फिर प्रदेश की हर ग्राम पंचायत को स्वतंत्र सचिव मिल जाएंगे और पंचायतों के कामों को नई रफ्तार मिल सकेगी। पहले चरण में 4372 पंचायत सचिवों की भर्तियां की जाएंगी। उसके बाद के दो अन्य चरणों में भी बराबर संख्या में सचिवों की भर्तियां की जाएंगी।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्टेट एक्ज्यूकेटिव कमेटी के सामने पंचायती राज विभाग के साथ-साथ वित्त और ग्राम्य विकास विभाग ने इन भर्तियों के लिए अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। लिहाजा भविष्य में प्रदेश की हर ग्राम पंचायत पर एक सचिव की तैनाती के प्रस्ताव पर भी शासन की ओर से सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी गई है।
बैठक के मिनट्स जारी
नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पंचायत राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार की ओर से मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की हुई बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में मिनट्स (कार्यवृत) जारी कर दिए गए हैं। पंचायत राज विभाग के दस्तावेजों के अनुसार, प्रदेश में करीब 58 हजार ग्राम पंचायतों में से लगभग 42 हजार ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव के पद खाली हैं।
बाकी पदों पर भी होगी भर्ती
ऐसे में ग्राम पंचायत अधिकारियों से लेकर ग्राम विकास अधिकारियों और पंचायत सचिवों के पास कई ग्राम पंचायतों के सचिव का अतिरिक्त प्रभार है, जिससे ग्राम पंचायतों के काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। 13116 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद शेष पदों पर भी नए सिरे से भर्तियां करने की सरकार की योजना है। इसके लिए स्टेट एक्ज्यूकेटिव कमेटी अलग से विचार करेगी।
सरकार की है यह योजना
-ग्रामीणों के अधिकतर कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर ही हो जाए।
-ग्रामीणों को छोटी-बड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े।
-ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ ग्राम पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध हो
-ग्रामीणों के विकास संबंधी शिकायतों का निवारण भी पंचायत स्तर पर ही हो सके।
-पंचायत सचिव ग्रामीणों की जिज्ञासाओं व समस्याओं का निराकरण में मददगार होगा।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें