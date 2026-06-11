अब हर गौशाला की होगी लाइव मॉनिटरिंग, अत्याधुनिक कंट्रोल रूम बनेगा, कई दिशा-निर्देश जारी
अब हर गौशाला की लाइव मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए जल्द ही एक अत्याधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित होगा। गोवंशों की आयु के अनुसार विस्तृत पंजिका तैयार की जाए।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता और सीडीओ शत्रोहन वैश्य की उपस्थिति में पशुधन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। गोवंश संरक्षण और गौशालाओं की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए। डीएम ने कहा कि अब जनपद की हर एक गौशाला की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। जल्द ही एक अत्याधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित होगा। गोवंशों की आयु के अनुसार विस्तृत पंजिका तैयार की जाए।
इससे गोवंशों की मृत्यु के पश्चात उनका ऑडिट हो सकेगा और समय पर उनका सही उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। घायल गोवंशों को सुरक्षित रखने के लिए गौशालाओं में जाल लगाए जाएं, ताकि कोई भी पक्षी उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। दान प्रक्रिया को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए अब हर गौशाला पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा। इससे गोदान या अन्य किसी भी प्रकार का दान करने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी।
नंद बाबा दुग्ध योजना मे पिछले साल 2 लाभार्थियों का चयन किया
जिलाधिकारी ने गो-उत्पादों गोबर और गोमूत्र को वाणिज्यिक दृष्टिकोण से विकसित करने तथा उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। गोबर से बनने वाले उत्पादों को विभिन्न कार्यों में लाया जाए और इसे ज्यादा से ज्यादा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि नंद बाबा दुग्ध योजना मे पिछले साल 2 लाभार्थियों का चयन किया। इसके तहत 25 स्वदेशी नस्ल की गायों पर 50 प्रतिशत अनुदान राशि दी जा रही है।
मिनी नंदिनी दुग्ध विकास योजना में इसके अंतर्गत 8 लाभार्थियों का चयन किया गया है, जिसमें 10 स्वदेशी नस्ल की गायों पर 50% अनुदान का प्रावधान है। जनपद में 4 वृहद संरक्षण केंद्र जिसमें 1658 गौवंश संरक्षित है जबकि 3 कान्हा गौशाला है जिसमें 1034 गौवंश संरक्षित हैं। 7 अस्थाई शहरी गौशाला में 774 गौवंश संरक्षित है। 34 अस्थाई ग्रामीण गौशाला में 9298 गौवंश संरक्षित हैं।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें