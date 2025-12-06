बाबा साहब की हर मूर्ति पर बाउंड्रीवाल बनेगी, छत्र लगेगा; महापरिनिर्वाण दिवस पर योगी का बड़ा ऐलान

संक्षेप: Babasaheb Ambedkar Mahaparinirvan Diwas: सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीबों, दलितों और समाज के कमजोर तबके की बेहतरी के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी, सफाई और संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। बाबा साहब की हर मूर्ति की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए 2 काम किए जाएंगे।

Babasaheb Ambedkar Mahaparinirvan Diwas: बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि (महापरिनिर्वाण दिवस) के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीबों, दलितों और समाज के कमजोर तबके की बेहतरी के लिए कई बड़े ऐलान किए। लखनऊ में बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद इस मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सीएम योगी ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय देने का निर्णय ले लिया गया है। कारपोरेशन का गठन भी हो गया है। एक-दो महीने के अंदर यह सुनिश्चित हो जाएगा कि इन कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय की गारंटी मिले। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहब की मूर्तियों के साथ अब कोई शरारती तत्व छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। हर मूर्ति के चारों ओर बाउंड्रीवाल बनाई जाएगी। जहां मूर्ति के ऊपर छत्र नहीं होगा वहां छत्र लगाकर बाबा साहब की मूर्ति का पूरा सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की हर दलित, मलिन बस्ती, अनुसूचित जाति बस्तियों और जनजाति बस्तियों को कनेक्टिविटी की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। सीएम ने कहा कि यद्यपि ग्राम्य और नगर विकास विभाग ने ज्यादातार बस्तियों को कनेक्टिविटी से जोड़ दिया है लेकिन यदि फिर भी कोई भी बस्ती रह गई हो तो उसे जोड़ा जाएगा। बाबा साहब को नमन करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज का दिन हम सबके लिए एक प्रेरणा दिवस है। बाबा साहब ने फर्श से अर्श तक की दूरी यानि जमीन से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जो परिश्रम किया, जिन कठिनाइयों से वे जूझे वो अतुलनीय है। उन्होंने कोटि-कोटि दलितों-पिछड़ों-वंचितों को एक सम्मानजनक जीवन जीने देने का नया अवसर उपलब्ध कराया। आज का दिन उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है।