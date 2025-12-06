बाबा साहब की हर मूर्ति पर बाउंड्रीवाल बनेगी, छत्र लगेगा; महापरिनिर्वाण दिवस पर योगी का बड़ा ऐलान

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsevery baba saheb statue will have boundary wall chhatra minimum honorarium guaranteed employees cm yogi announced
संक्षेप:

Babasaheb Ambedkar Mahaparinirvan Diwas:  सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीबों, दलितों और समाज के कमजोर तबके की बेहतरी के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी, सफाई और संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। बाबा साहब की हर मूर्ति की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए 2 काम किए जाएंगे।

Dec 06, 2025 11:44 am ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
Babasaheb Ambedkar Mahaparinirvan Diwas: बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि (महापरिनिर्वाण दिवस) के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीबों, दलितों और समाज के कमजोर तबके की बेहतरी के लिए कई बड़े ऐलान किए। लखनऊ में बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद इस मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सीएम योगी ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय देने का निर्णय ले लिया गया है। कारपोरेशन का गठन भी हो गया है। एक-दो महीने के अंदर यह सुनिश्चित हो जाएगा कि इन कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय की गारंटी मिले। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहब की मूर्तियों के साथ अब कोई शरारती तत्व छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। हर मूर्ति के चारों ओर बाउंड्रीवाल बनाई जाएगी। जहां मूर्ति के ऊपर छत्र नहीं होगा वहां छत्र लगाकर बाबा साहब की मूर्ति का पूरा सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की हर दलित, मलिन बस्ती, अनुसूचित जाति बस्तियों और जनजाति बस्तियों को कनेक्टिविटी की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। सीएम ने कहा कि यद्यपि ग्राम्य और नगर विकास विभाग ने ज्यादातार बस्तियों को कनेक्टिविटी से जोड़ दिया है लेकिन यदि फिर भी कोई भी बस्ती रह गई हो तो उसे जोड़ा जाएगा। बाबा साहब को नमन करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज का दिन हम सबके लिए एक प्रेरणा दिवस है। बाबा साहब ने फर्श से अर्श तक की दूरी यानि जमीन से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जो परिश्रम किया, जिन कठिनाइयों से वे जूझे वो अतुलनीय है। उन्होंने कोटि-कोटि दलितों-पिछड़ों-वंचितों को एक सम्मानजनक जीवन जीने देने का नया अवसर उपलब्ध कराया। आज का दिन उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है।

श्रद्धांजलि सभा में सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहब ने भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, समता और बंधुता ये तीन शब्द रखे थे। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश मे आज उस प्रकार के अभियान चल रहे हैं। गरीब को राशन, वंचित को मकान, हर गरीब के घर में शौचालय, समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़कर स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा हर गरीब को प्राप्त हो सके, घरौंदी के माध्यम से आपको आपकी जमीन का मालिकाना हक उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो, यह सब उसी के तहत है। सीएम योगी ने कहा कि दुर्भाग्य से तुष्टिकरण की नीति पर चलने वाले दल न सिर्फ देश का नुकसान कर रहे हैं बल्कि बाबा साहब की भावनाओं का भी अपमान कर रहे हैं। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मंत्री असीम अरुण सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

लेखक के बारे में

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up Latest News UP News Today अन्य..
