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‘गाइज, मैं फांसी लगाने जा रही हूं’, इवेंट ऑर्गेनाइजर ने दोस्तों पर लगाया इल्जाम और दे दी जान

By Ajay Singh
हिटी, इटावा/कानपुर
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यूपी के इटावा में एक इवेंट ऑर्गेनाइजर कोमल ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले कोमल ने एक मिनट 43 सेकेंड का एक वीडियो बनाया। इस वीडियो में उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों पर इल्जाम लगाया है। यह वीडियो उसने अपने पति को भेजा। पति जब तक घर पहुंचे कोमल आत्मघाती कदम उठा चुकी थी। 

‘गाइज, मैं फांसी लगाने जा रही हूं’, इवेंट ऑर्गेनाइजर ने दोस्तों पर लगाया इल्जाम और दे दी जान

Event organiser commits suicide : उत्तर प्रदेश के इटावा के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक इवेंट ऑर्गेनाइजर ने ब्लैकमेलिंग और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। जान देने से पहले इवेंट ऑर्गेनाइजर ने अपने दोस्तों पर इल्जाम लगाते हुए एक वीडियो बनाकर अपने पति को भेजा। एक मिनट 43 सेकेंड के इस वीडियो में महिला बोल रही है कि ‘गाइज, मैं फांसी लगाने जा रही हूं। फांसी लगाने की वजह कानपुर के कल्याणपुर के बारासिरोही निवासी रुबी खान, शबीना खान और ब्रह्मनगर चौराहा के अभिषेक सिंह और उसका बेस्ट फ्रेंड रितेश रॉय है। मेरी मौत के बाद इनको उम्रकैद की सजा हो’। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

पुलिस ने बताया कि कानपुर के कल्याणपुर की रहने वाली 26 वर्षीय इवेंट ऑर्गेनाइजर कोमल की शादी उसी के मोहल्ले के रहने सौरभ द्विवेदी के साथ साढ़े तीन साल पहले हुई थी। पति बढ़पुरा ब्लॉक कार्यालय में नौकरी करता है। शादी के बाद कोमल अपने ढाई साल की बेटी और चार महीने के बेटे और पति के साथ वृंदावन कॉलोनी में किराए के मकान में रहने लगी थी। सोमवार देर रात 11:30 बजे पति गाड़ी में पेट्रोल डलवाने और खाना लेने घर के बाहर गया था। घर में कोमल अपने बच्चों के साथ थी। उसने दोनों बच्चों को सुलाने के बाद दूसरे कमरे में जाकर फांसी का फंदा गले में डालकर एक वीडियो क्लिप बनाई और पति को भेज दी।

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वीडियो देख पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में वह घर पहुंचा लेकिन तब तक कोमल ने फांसी लगा ली थी। पति कोमल को फंदे से उतारकर जिला अस्पताल पहुंचा, वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सौरभ ने कोमल द्वारा भेजे गए वीडियो क्लिप को पुलिस को सौंप दिया है। वीडियो में कोमल फंदा लगाकर खड़ी है। कोमल ने कहा कि रुबी खान, शबीना खान, अभिषेक सिंह और रितेश रॉय मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। ये लोग मेरा घर बर्बाद कर रहे हैं। मेरे पति बहुत अच्छे हैं। इनका कोई दोष नहीं है। इटावा एसएसपी बृजेश श्रीवास्तव ने बताया कि वीडियो क्लिप की सत्यता की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डिजिटल साक्ष्यों और परिजनों के बयानों के आधार पर कार्रवाई होगी। वीडियो में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है, तो संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी।

बदनाम करने की देते थे धमकी

पति सौरभ ने बताया कि कुछ समय से कोमल मानसिक तनाव में थी। कानपुर के रहने वाले चार पुराने परिचित उसे परेशान कर रहे थे। ये लोग पुरानी बातों का हवाला देकर उसे ब्लैकमेल करते थे और ससुराल वालों को सब कुछ बताकर बदनाम करने की धमकी देते थे। पुलिस पता लगा रही है कि वीडियो में लगाए गए आरोपों का आधार क्या है और ब्लैकमेलिंग किस विषय को लेकर की जा रही थी।

कल्याणपुर स्थित ससुराल पहुंचा कोमल का शव

कोमल का शव मंगलवार रात कल्याणपुर जगतपुरी ससुराल पहुंचा। यहां मृतका की मां प्रेम लता और भाई हर्ष ने बताया कि एक सप्ताह पहले कोमल शारदा नगर स्थित मायके आई थी। जहां उसने कुछ दिनों तक रुकने की बात भी कही थी पर रात में कार सवार चार युवक उसे साथ लेकर चले गए थे। कार सवार इन्हीं युवकों पर सुसाइड करने से पहले बनाए गए वीडियो में कोमल ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। ससुरालियों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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