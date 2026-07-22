‘गाइज, मैं फांसी लगाने जा रही हूं’, इवेंट ऑर्गेनाइजर ने दोस्तों पर लगाया इल्जाम और दे दी जान

यूपी के इटावा में एक इवेंट ऑर्गेनाइजर कोमल ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले कोमल ने एक मिनट 43 सेकेंड का एक वीडियो बनाया। इस वीडियो में उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों पर इल्जाम लगाया है। यह वीडियो उसने अपने पति को भेजा। पति जब तक घर पहुंचे कोमल आत्मघाती कदम उठा चुकी थी।

Event organiser commits suicide : उत्तर प्रदेश के इटावा के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक इवेंट ऑर्गेनाइजर ने ब्लैकमेलिंग और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। जान देने से पहले इवेंट ऑर्गेनाइजर ने अपने दोस्तों पर इल्जाम लगाते हुए एक वीडियो बनाकर अपने पति को भेजा। एक मिनट 43 सेकेंड के इस वीडियो में महिला बोल रही है कि ‘गाइज, मैं फांसी लगाने जा रही हूं। फांसी लगाने की वजह कानपुर के कल्याणपुर के बारासिरोही निवासी रुबी खान, शबीना खान और ब्रह्मनगर चौराहा के अभिषेक सिंह और उसका बेस्ट फ्रेंड रितेश रॉय है। मेरी मौत के बाद इनको उम्रकैद की सजा हो’। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

पुलिस ने बताया कि कानपुर के कल्याणपुर की रहने वाली 26 वर्षीय इवेंट ऑर्गेनाइजर कोमल की शादी उसी के मोहल्ले के रहने सौरभ द्विवेदी के साथ साढ़े तीन साल पहले हुई थी। पति बढ़पुरा ब्लॉक कार्यालय में नौकरी करता है। शादी के बाद कोमल अपने ढाई साल की बेटी और चार महीने के बेटे और पति के साथ वृंदावन कॉलोनी में किराए के मकान में रहने लगी थी। सोमवार देर रात 11:30 बजे पति गाड़ी में पेट्रोल डलवाने और खाना लेने घर के बाहर गया था। घर में कोमल अपने बच्चों के साथ थी। उसने दोनों बच्चों को सुलाने के बाद दूसरे कमरे में जाकर फांसी का फंदा गले में डालकर एक वीडियो क्लिप बनाई और पति को भेज दी।

वीडियो देख पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में वह घर पहुंचा लेकिन तब तक कोमल ने फांसी लगा ली थी। पति कोमल को फंदे से उतारकर जिला अस्पताल पहुंचा, वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सौरभ ने कोमल द्वारा भेजे गए वीडियो क्लिप को पुलिस को सौंप दिया है। वीडियो में कोमल फंदा लगाकर खड़ी है। कोमल ने कहा कि रुबी खान, शबीना खान, अभिषेक सिंह और रितेश रॉय मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। ये लोग मेरा घर बर्बाद कर रहे हैं। मेरे पति बहुत अच्छे हैं। इनका कोई दोष नहीं है। इटावा एसएसपी बृजेश श्रीवास्तव ने बताया कि वीडियो क्लिप की सत्यता की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डिजिटल साक्ष्यों और परिजनों के बयानों के आधार पर कार्रवाई होगी। वीडियो में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है, तो संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी।

बदनाम करने की देते थे धमकी पति सौरभ ने बताया कि कुछ समय से कोमल मानसिक तनाव में थी। कानपुर के रहने वाले चार पुराने परिचित उसे परेशान कर रहे थे। ये लोग पुरानी बातों का हवाला देकर उसे ब्लैकमेल करते थे और ससुराल वालों को सब कुछ बताकर बदनाम करने की धमकी देते थे। पुलिस पता लगा रही है कि वीडियो में लगाए गए आरोपों का आधार क्या है और ब्लैकमेलिंग किस विषय को लेकर की जा रही थी।